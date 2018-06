Babišův poradce Koníček rezignoval na funkce v dozorčích radách. Má nakročeno na post ministra?

Pokud se ministrem průmyslu v nové vládě Andreje Babiše stane jeho poradce a podnikatel František Koníček, jak se o tom nyní v politických i byznysových kruzích spekuluje, budeme si muset říct v poslední době už otřepanou větu: Svět se zbláznil? Analýza Praha 18:10 14. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Koníček, někdejší ministr práce v úřednické vládě Jiřího Rusnoka, dvojka na kandidátce Zemanovské SPOZ ve Středočeském kraji a teď poradce Babiše | Foto: Filip Jandourek

Koníček je zkušený politický harcovník. Kdysi prošel komunistickou partají, pak byl poslanec za ČSSD, ministr práce v úřednické vládě Jiřího Rusnoka, dvojka na kandidátce Zemanovské SPOZ ve Středočeském kraji a teď je poradce Babiše. Na straně druhé je – především – dlouholetý byznysmen v energetice.

A do čela resortu průmyslu by přišel v době, kdy bude vláda rozhodovat o budoucí podobě polostátního energetického kolosu ČEZ a hlavně o gigantické stamiliardové zakázce na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech a možná i Temelíně.

Františka Koníčka můžeme nalézt například ve vedení Aliance české energetiky, která sdružuje firmy usilující o (jaderné) energetické zakázky u nás i v zahraničí. Zakládajícím členem tohoto uskupení je firma I.B.C. Praha, jejímž majitelem je jistá Equity Brokers. Podle obchodního rejstříku je tříčtvrtinovým majitelem právě Koníček. Obě zmíněné firmy pak buď mají přímo podíly, nebo těsně spolupracují se společnostmi Armaturka Krnov a ARPO. V obou je doposud Koníček zapsaný jako předseda dozorčí rady.

Zájmy v Rusku

Na webových stránkách firmy I.B.C. Praha se pak můžeme dočíst, že doposud největší dodávky armatur pro jadernou energetiku směřovaly do jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Na webu armaturky pak stojí, že je součástí „silné české energetické skupiny“, kterou tvoří specialisté na „vývoj, výrobu a servis armatur pro petrochemii, chemii, teplárenství, plynárenství, energetiku a jadernou energetiku.“

Pokud jde o reference, armaturka odkazuje na dodávky nejen pro ČEZ, ale i pro řadu energetických kolosů z Ruska či dalších postsovětských zemí. V posledních letech měl zakázky například od státní ruské firmy Rosněft či Gazprom. Na stránkách Arpa se doslova uvádí, že „celý výrobní sortiment je certifikován pro dodávky do Ruské federace.“

Za pozornost pak ještě stojí věta z výroční zprávy Armaturky za rok 2016. V části Historie společnosti se bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení píše, že jediný akcionář, firma Eguity Brokers, koncem roku 2014 prodala akciový podíl dvěma zahraničním společnostem, které „vykazují z hlediska svých zájmů a aktivit na trhu Ruské federace znaky určité spolupráce.“ A že by tak „společná držba akcií Armaturky neměla být překážkou v komunikaci mezi akcionáři“.

Co tím chtěl básník říci, není příliš jisté. Lze ale dovozovat, že zájmy v Rusku jsou pro život firmy opravdu klíčové. Jinak zmínění noví akcionáři jsou dle výroční zprávy celkem exotičtí – jeden sídlí v Belize a druhý na Kypru. Předsedou dozorčí rady byl ale předtím i potom Koníček.

Kdo postaví nový reaktor?

Podnikání v Rusku a navázání na jeho energetický trh by přitom samo o sobě nebylo tak důležité, kdyby se ovšem zrovna v současné době, jak už bylo řečeno, nemělo rozhodovat o tom, kdo postaví pro polostátní ČEZ za stovky miliard korun minimálně jeden nový reaktor v Dukovanech.

Je to totiž ruský státní Rosatom, který je považován za favorita připravovaného jednání. Už proto, že ruské reaktory jsou ve stávajících blocích Dukovan i Temelína. A byl to také František Koníček, který byl nedávno u podpisu memoranda zmíněné Aliance české energetiky o spolupráci s Rosatomem. Zájemcům o zakázku z jiných zemí – USA, Francii či Jižní Koreji, se to zatím nepoštěstilo. Ani čínské státní firmě, ta má ale už podepsané memorandum o spolupráci při licencování reaktorů přímo s ČEZem.

Rezignace

Zda se Koníček skutečně ve vládě objeví, v tuto chvíli stále není jisté. Tak nějak nenápadně se ale zrovna před třemi týdny rozhodl na členství v orgánech všech firem, tedy, Armaturky, Arpa, ale i Equity Brokers, rezignovat.

Jejich valné hromady jsou svolané na 29. června a v pozvánkách jako jeden z bodů stojí odvolání Koníčka a jmenování jeho nástupce. V několika případech jde o člena jeho rodiny.

„Na všechny tyto pozice jsem rezignoval z osobních důvodů,“ odpověděl Koníček v SMS na otázku Radiožurnálu, zda to má nějakou souvislost s možným angažmá ve vládě. K vlastnictví firem napsal, že je třeba se obrátit na management „těchto soukromých firem“. Necítí ani žádný střet zájmů. „Nevidím pro něj žádný důvod,“ sdělil v SMS.