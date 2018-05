Prezident svolal do Lán poradce pro energetiku. Podpořili dostavbu nových jaderných bloků

Poradní tým Miloše Zemana pro energetiku se v neděli shodl na podpoře dostavby nových jaderných bloků. Radiožurnálu to řekl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Schůzky se zúčastnil mimo jiné ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner za ANO. Do Lán dorazili i minulý ministr průmyslu Jiří Havlíček z ČSSD a generální ředitel ČEZu Daniel Beneš. Lány 16:41 27. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman ve volební den | Foto: Matěj Stránský | Zdroj: Reuters

Hüner představil Zemanovi možnosti, které jeho úřad pro dostavbu elektráren prověřuje.

„Bavili jsme se o dvou variantách. Pochopil jsem, že prezident inklinuje spíš k té stávající struktuře ČEZu. Dále jsme to nerozvíjeli, ani to nebylo možné, protože nemáme dopadovou studii, jakou formou by měl stát výstavbu podpořit,“ popsal pro Radiožurnál ministr.

V Lánech se dnes konala porada expertního týmu prezidenta republiky Miloše Zemana za účasti ministra průmyslu a obchodu ČR Tomáše Hünera. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 27. května 2018

Státní energetická koncepce počítá s dostavbou dalšího jaderného bloku do roku 2035.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová dříve uvedla, že příprava má už teď minimálně dvouleté zpoždění. Už před dvěma roky podle ní mělo být rozhodnuto o tom, jaký si stát vybere investorský model výstavby.

Aktuálně se diskutuje o dvou variantách. „První varianta je příprava výstavby nového jaderného zdroje a následně financování a výstavba firmou ČEZ, tak jak ji dnes známe. Druhá varianta k posouzení je ČEZ po nějaké fázi transformace, kdy by jeho stoprocentně státem vlastněná část realizovala stavbu,“ uvedl v polovině května Hüner.

S třetí možností, která předpokládala, že by ČEZ zřídil stoprocentní jím vlastněnou společnost, která by jaderný zdroj stavěla, se nyní podle ministra nepočítá.

O jedné z variant dostavby by měla podle Hünera rozhodnout vláda do konce roku. Už v červnu bude ministr řešit podmínky státní podpory tomuto stamiliardovému projektu s Evropskou komisí.

Dostavbu bloku stihneme, věří Hüner

Hüner je přesvědčen, že dostavba nového jaderného bloku se do roku 2035 stihne, řekl minulý týden. „Se zpožděním se počítá. Původní předpoklad byl, že by to dílo bylo dokončeno v roce 2033. Uděláme vše pro to, aby to bylo v roce 2035, a pevně tomu věřím,“ doplnil ministr v demisi.

O tom, jaká bude v roce 2035 cena elektřiny, podle něj nerozhoduje, jaký energetický mix v Česku v té době bude.

„Tu ovlivňuje a bude ovlivňovat tržní cena této komodity. To znamená, jestli jí bude v Evropě a v našem okolí dostatek. Německo prochází výraznou strukturální změnou a je možné, že ji nebude chtít vyvážet. Polsko vyrábí 85 procent elektřiny z uhlí. Aby vyhovělo legislativním požadavkům na ekologii, bude to muset změnit. Rakousko je v zimním období deficitní,“ dodal Hüner.

Pokud bude nedostatek elektřiny, je podle něj výrazné nebezpečí zvýšení její ceny.