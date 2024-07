Na posílení bezpečnosti úschov Notářská komora pracuje intenzivně už zhruba dva roky, říká její šéf

Notářská komora spouští ve spolupráci s bankami systém, který klienty i samotnou komoru upozorní na případné podezřelé transakce. Úschova peněz u notářů tak bude bezpečnější. „Kdykoliv notář obdrží peníze od účastníka na účet úschovy, komora dostane avízo,“ popisuje nový systém prezident Notářské komory Radim Neubauer. Rozhovor Praha 10:18 2. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Notář může odeslat peníze pouze na účet, který dopředu označí, popisuje prezident komory | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co vás vedlo k úpravě systému notářských úschov? Byl to případ advokátky stíhané za zpronevěru 150 milionů korun, nebo i něco jiného?

Není to kvůli tomuto případu. Na posílení bezpečnosti úschov Notářská komora pracuje intenzivně už zhruba dva roky. Snahy ale začaly mnohem dříve, protože jsme si byli vědomi toho, že lidé často k notáři svěřují podstatnou část svého majetku, tudíž je potřeba bezpečnost posílit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s prezidentem Notářské komory Radimem Neubauerem

Jak časté bylo, že notář použil peníze z úschovy na něco jiného nebo je zpronevěřil?

Za 30 let, kdy notářství ve své obnovené formě existuje, nikdo nepřišel o své peníze kvůli tomu, že je složil k notáři do úschovy.

Na druhou stranu chceme, aby lidé měli jistotu nejen, že mohou nějakou informaci díky dohledu Notářské komory zjistit ex post, ale že budou mít také stoprocentní přehled o tom, kde se peníze po celou dobu notářské úschovy nachází. Notář je bude moci poslat opravdu jen tam, kam si klienti ujednají.

Nový systém usnadní pozůstalým přístup k dědictví. Propojí notáře přímo s bankami Číst článek

Znamená to tedy, že u notářů se něco takového nikdy nestalo?

Je to tak.

Jak bude nový systém fungovat? V čem je největší změna?

Největší změna spočívá v tom, že notáři budou muset všechny své účty úschov registrovat u Notářské komory. To by nebyl problém, ovšem zásadní je, že všechny transakce na účtech všech notářských úschov budou povinně notifikovány u banky systému Notářské komory.

To znamená, že kdykoliv notář obdrží peníze od účastníka na účet úschovy, komora dostane avízo. Kdykoliv notář odešle peníze, komora opět dostane avízo a napřímo potom informuje všechny účastníky notářské úschovy formou e-mailu, SMS zprávy nebo datové zprávy o tom, že peníze odešly. Notář může odeslat peníze pouze na účet, který dopředu označí jako účet, kam mají peníze odejít.

Podepisování přes internet se odkládá, úřady nepřipravily aplikaci Číst článek

Všechny strany tak ví, na které účty mají peníze odcházet. Pokud by banka náhodou poslala avízo, že peníze šly jinam, okamžitě se rozsvítí na Notářské komoře červené světlo a komora začne situaci řešit.

Byly banky ochotné na tomto novém systému spolupracovat? Musely třeba kvůli tomu měnit a upravovat nějak svoje vnitřní pravidla?

Pro banky to byla změna. Na druhou stranu systém notifikací všechny banky znají a používají. Šlo jenom o to ho vhodně napojit na systém Notářské komory.

Situace u notářů je jednodušší, jelikož zhruba 80 % z nich je u jedné banky, se kterou jsou přípravy už v té fázi, že by v průběhu tohoto měsíce vše mělo běžet už v ostrém režimu.

Všichni notáři museli přidat dodatky ke své smlouvě o vedení účtu, aby zadali tento neodvolatelný příkaz: všechny informace a notifikace posílat Notářské komoře.