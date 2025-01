Podpořili jsme středně velké zemědělce, hlásí ministr. ‚Dotace jsou nastavené špatně,‘ zlobí se malí farmáři

Malí farmáři si po posledním kole investičních dotací stěžují, že vláda neplní své programové prohlášení a poškozuje je. „Vláda neplní, co slíbila,“ zlobí se předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Naopak podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) systém nikoho neznevýhodňuje. Pro a proti Praha 15:33 25. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Já úplně nepovažuju situaci za dramatickou, hodnotí ministr Výborný (ilustrační foto) | Foto: Lucie Suchánková Hochmanová | Zdroj: Český rozhlas

Poškozuje podzimní kolo investičních dotací malé farmy?

Šebek: Bohužel situace, která se stala ve čtvrtém kole programu rozvoje venkova, neodpovídá tomu, co vláda slíbila v programovém prohlášení. Neřekl bych, že je to naprostá katastrofa, menší zemědělci měli možnost čerpat také.

Ale jde o to, že v některých dotačních kategoriích, a teď nemyslím jenom kategorii do 150 hektarů a do dvou milionů korun, došlo k tomu, že podniky uspěly ze 17 procent. To si nemyslíme, že je projev snahy o to, aby se vládní prohlášení naplňovalo.

Pane ministře, vy jste dopředu deklaroval, že tentokrát dostanou více právě střední podniky. Je to spravedlivé, nebo vláda neplní svůj program?

Výborný: Samozřejmě plníme program. Pan předseda Šebek to ví, protože o tom spolu opakovaně hovoříme.

Pokud jde o dopady společné zemědělské politiky v přímých platbách, tak zemědělci hospodařící do 150 hektarů v roce 2021 dostávali na jeden hektar platbu 6 057 korun. V roce 2024, poté, co jsme zvýšili redistributivní platbu o 23 procent na prvních 150 hektarů, dostávají 8 207 korun. To je jasný důkaz toho, že jsme to prostředí narovnali.

Zároveň jsme viděli, že to mělo negativní dopad na středně velké zemědělské farmy a podniky. Jedno z opatření, které jsme přijali, bylo zacílení investiční podpory na tyto střední podniky. Já úplně nepovažuju situaci za dramatickou.

Dva pilíře

Rozumím tomu, že vzkazujete malým farmářům, že když už dostali více peněz na redistributivních platbách, tak už nepotřebují investiční dotace?

Výborný: Ne že nepotřebují. V investičních dotacích na sklonku loňského roku nebyli vynecháni, ale úspěšnost byla nižší než rok předtím. Mnozí z nich říkali, že raději budou investovat z vlastních prostředků, které získávají z navýšené přímé platby, protože se pak nemusí trápit podmínkami a kritérii. Je to svobodné rozhodnutí každého.

Pokud slyšíte od ministra zemědělství vysvětlení, že byla analýza, která ukázala, že „bity“ jsou střední podniky a že si zaslouží větší podporu, uznáváte tento argument?

Šebek: Ne. Tady je potřeba zdůraznit, že společná zemědělská politika se skládá ze dvou pilířů. První pilíř jsou přímé platby, druhý jsou investice. Přímé platby se poskytují na podporu životaschopnosti farmáře, kdežto investice jsou na podporu konkurenceschopnosti českého zemědělství.

Nelze podle našeho názoru rozhodnout tak, že když jsme přidali na přímé platby, tak teď těm menším subjektům odebereme z konkurenceschopnosti. To je chybný pohled.

Chybí nová generace

Malé farmy jsou nejčastější formou zemědělského podniku v České republice, zároveň ale ty střední a velké obhospodařují skoro 80 procent půdy a vyprodukují většinu potravin. Není možné se na to dívat z pohledu efektivity výroby?

Šebek: Ne, to produkční hledisko je jenom jeden úhel pohledu. My musíme sledovat další aspekty, aby to bylo udržitelné. Podívejte se na model zemědělských družstev, to je přežitý model. Žádná vláda, žádný ministr do toho neměl odvahu sáhnout.

Chtěl byste, aby se velké zemědělské podniky začaly rozpadat na menší?

Šebek: Ne, to v žádném případě. Ale pokud jsou tu nesprávně nastavené dotační tituly, které podporují negativní trendy, tak je potřeba s tím něco dělat.

Co je negativní trend?

Šebek: Negativní trend je, že nám schází nová generace. Je to odliv kapitálu. Rozhodování o tom, co se bude dít na pozemku, předáváme do rukou nelokálních zemědělců.

Výborný: Já se omlouvám, pane předsedo, tohle je plácání do vody. Jak může stát ovlivnit, jak bude vypadat majetková struktura? To, že máme evropsky unikátní strukturu zemědělství, od malých farem přes střední po velké, to je realita.

Odmítám, že bychom činili kroky jenom ve prospěch některé z těchto skupin. Pro mě je důležité, že 80 procent produkce končí u českých spotřebitelů, a tím pádem je potřeba podporovat střední farmy. V tomhle musíme být spravedliví. Stojím si za tím, že systém je spravedlivý.

Šebek: Nesouhlasím. Podívejte se do světa, do Evropské unie, tam nikdo netrpí hladem. Naopak problémy v českém zemědělství, které není schopno produkovat komodity, o které je zájem, a musí se dovážet, jsou způsobeny tím, že tady nejsou podporovány menší subjekty. Jinde v zemích Evropské unie takový problém není.

