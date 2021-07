Dopravci obnovili většinu spojů po Česku i do zahraničí. Zájem je hlavně o vlakové linky

Čeští dopravci posilují na léto oblíbené spoje do zahraničí. Podle nich je po zlepšení epidemické situace poptávka po cestování vlakem extrémní. Dopravci se řídí stejnými protiepidemickými vládními opatřeními, která platí ve veřejné dopravě. Pro cestující je tedy nejzásadnější, že při cestě vlakem nebo autobusem musí mít stále nasazený respirátor. Praha 13:07 1. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spoje o prázdninách posílili také soukromí dopravci. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

České dráhy nasazují víc vlaků hlavně do okolních států, tedy na Slovensko, do Polska, Německa a taky do Maďarska. Dálkové spoje obnovují dráhy už od poloviny dubna.

V noci z pátku na sobotu začne na trase z Prahy do Popradu jezdit další autovlak. Od poloviny června už jezdí do Košic. Vlakem bude možné převážet auto nebo motorku. V soupravách jsou i lůžkové vozy. Dopravce reaguje na rostoucí poptávku od cestujících po této službě.

„Velký počet dosud omezených vlaků znovu vyjel na své pravidelné trasy od poloviny června. Vzhledem k pozitivnímu vývoji epidemické situace se během června a července rozjíždí i všechny naše noční spoje do tradičních a atraktivních destinací u našich sousedů,“ říká pro Radiožurnál mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Kromě toho České dráhy jezdí i do Chorvatska.

Soukromí dopravci

Spoje o prázdninách posílili také soukromí dopravci. Od čtvrtka jezdí vlaky společnosti RegioJet denně do Chorvatska. Do konce června se do této destinace prodalo více než 60 tisíc jízdenek, to je stejně jako za celou loňskou sezonu.

RegioJet po zlepšení epidemické situace obnovil v plném rozsahu většinu spojů, jak po Česku, tak do zahraničí.

Podle mluvčího společnosti Aleše Ondrůje je poptávka po cestování vlakem extrémní. „Vidíme mnohem rychlejší návrat cestujících do dopravy než loni v létě, každý týden nárůst v řádu 20-25 procent. Dá se říci, že se ve vlakové dopravě z hlediska počtu cestujících se blížíme ke stavu, jaký byl před pandemií,“ doplňuje.

Podle Ondrůje je zájem o cestování autobusem podobně velký jako u vlaků. Dopravce proto na některé termíny přidává posilové autobusy.

Podobná situace je u dalších dopravců. Třeba autobusy společnosti FlixBus jezdí z Prahy do chorvatského Splitu pětkrát týdně. Kromě toho nabízí taky pravidelné linky do polského Krakova, německého Berlína nebo do Francie a na Slovensko. Stejně jako Leo Express - i ten má v nabídce Chorvatsko, Polsko a Slovensko.

Protiepidemická opatření mají všichni dopravci v podstatě stejná. Musí se řídit aktuálními vládními opatřeními, která platí ve veřejné dopravě. Pro cestující je tedy nejzásadnější, že při cestě vlakem nebo autobusem musí mít stále nasazený respirátor. Ve vozech je k dispozici taky dezinfekce. A dopravci zvýšili intenzitu úklidu, a kromě toho vlakové soupravy a autobusy pravidelně dezinfikují.

Letecká doprava

V letecké dopravě je to podobné. Česká letecká společnost Smartwings Group, pod kterou spadají Smartwings a České aerolinie, před prázdninami obnovila většinu letů.

„Skupina nabízí během letní sezóny z České republiky lety do více než 70 destinací. Většina letů skupiny tvoří pravidelné linky. Smartwings provozuje linky nejenom z Prahy, ale také z Brna, Ostravy a Pardubic,“ říká mluvčí společnosti Vladimíra Dufková.

Smatwings ve čtvrtek spouští novou přímou linku z Prahy do Nice. Do francouzského města bude létat každý čtvrtek a neděli. Kromě toho aerolinka obnovuje taky spoj do španělské Valencie. Dodám, že také v letadlech dál platí povinnost mít nasazený respirátor.