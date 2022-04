Ukazuje se, že plyn z Ruska není nejjistější. Musíme najít alternativy, říká lidovec Benešík

Evropská unie se dohodla na ukončení odběru uhlí z Ruska. Jde o hlavní bod pátého balíku sankcí, kterými unijní státy reagují na ruskou invazi na Ukrajině. K odsouhlasení sankčního balíčku došlo ve velmi krátké době, vyzdvihuje šéf zahraniční redakce Českého rozhlasu Filip Nerad s tím, že státy před odjezdem šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové do Kyjeva nedostaly pro debaty příliš mnoho prostoru. Praha 18:38 8. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plynová kompresní stanice Kouřim. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

To, na čem se ne všichni shodovali, byla délka přechodné doby na zrušení dodávek uhlí z Ruské federace. Z původního horizontu dvou měsíců se nakonec Německu povedlo vyjednat prodloužení přechodného období na měsíce čtyři.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Evropská unie se dohodla na ukončení odběru uhlí z Ruska

„Každá země je různým způsobem závislá na dodávkách energetického materiálu z Ruské federace. Nerad bych to ale teď komentoval,“ říká pro Český rozhlas Plus člen zahraničního výboru poslanecké sněmovny Ondřej Benešík (KDU-ČSL).

A dodává, že uhlí je jen dalším dílkem do mozaiky: „Evropa se snaží sankce vystupňovat a omezit možnosti Moskvy financovat ozbrojený konflikt na Ukrajině.“

Rusko budou sankce bolet

„Je to postup správným směrem. Rusko to bude bolet, ačkoliv to není nic zásadního, protože ropa a plyn jsou stále ještě na stole,“ komentuje unijní snahy ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

Ocitnout se najednou bez ruského plynu by byla obrovská komplikace pro domácnosti, ale i firmy a podnikatele, upozorňuje Benešík:

Bez ruského plynu nás čeká doslova válečné hospodaření, varuje exministr Brabec Číst článek

„Nejen Česká republika, ale celá Evropa to dlouhodobě podceňovala. Možnosti jsou i jinde, ale zdálo se, že dodávky ruského plynu jsou prostě nejlevnější a nejjistější. Teď se ukazuje, že to tak není, a budeme prostě muset najít alternativy.“

Podle lidoveckého poslance by měl být další postup kombinací přechodu ke klimatickému balíčku a dovozu zkapalněného plynu, který je možné zajistit třeba ze Spojených států, Kataru nebo severní Afriky.

„Evropa by nicméně měla z dlouhodobého hlediska dělat všechno pro to, aby byla co nejvíc soběstačná a nemusela spoléhat na kohokoliv z vnějšku EU. Nemůžeme se spoléhat na to, že nahradíme dodávky z nějakého regionu, protože je zrovna nebezpečný.“