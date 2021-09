Vláda nenašla s odbory dohodu o růstu platů. O návrzích budou jednat experti

Jednání o růstu platů ve veřejné sféře mezi odbory a zástupci vládních ANO a ČSSD ráno nepřineslo dohodu. Informoval o tom šéf sociálních demokratů Jan Hamáček. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula řekl, že se nad návrhem na růst o šest procent, nebo na paušální přidání o 3000 korun měsíčně sejdou experti odborů a ministerstva financí. Návrh premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše označil Středula za neakceptovatelný. Praha 9:48 20. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednání o růstu platů nepřineslo dohodu, sejdou se experti (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Dnes jsme na jednání s odbory k platům ve státním sektoru zopakovali s (ministryní práce z ČSSD) Janou Maláčovou náš návrh na růst o 3000 korun do tarifu pro všechny. Ten podpořily i odbory. K dohodě s Andrejem Babišem zatím nedošlo, budeme dále jednat,“ uvedl v pondělí ministr vnitra Jan Hamáček.

„Pro nás je možný kompromis mezi šesti procenty a 3000 korunami pro každého. Předložili jsme skutečné dopady pro rozpočet a sejdou se k nim experti,“ sdělil Středula.

Jednání by se podle něj mělo uskutečnit co nejdřív, nevyloučil, že ještě během pondělí.

Maláčová chce přidat státním zaměstnancům, Schillerová není proti. Dohodnout se musí do 30. září Číst článek

Podle původního návrhu odborů by hasiči, policisté, učitelé, lékaři, zdravotní sestry, úředníci, pracovníci v kultuře či sociálních službách i všichni ostatní zaměstnanci veřejné sféry měli od ledna dostat 3000 korun navíc do tarifu, tedy do základu výdělku.

Ve veřejném sektoru v prvním čtvrtletí pracovalo 699 400 lidí. Pokud by všichni měli dostat od ledna 3000 korun navíc, bylo by to 25,2 miliardy. K tomu je nutné připočítat odvody. V případě nárůstu pouze o inflaci, tedy 3,5 procenta, nebo 1400 korun jak o tom hovoří ministryně financí Alena Schillerová, se zvýšení mezd projeví nárůstem celkové sumy na platy o jednotky miliard.

Středula v neděli uvedl, že reálný dopad na hospodaření státu by byl zhruba třetinový, protože je třeba zahrnout dopad růstu minimální mzdy na odvody například DPH.

Jednání o mzdách je součástí přípravy návrhu rozpočtu na příští rok. Ten by vláda měla poslat Poslanecké sněmovně do 30. září.