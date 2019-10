Evropa hrozí odvetnými sankcemi za americká cla. Spor by se mohl dotknout i Česka

Francie a Evropská unie jsou připraveny zavést odvetné sankce kvůli americkým clům. Oznámil to francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Spojené státy totiž chtějí uvalit cla na evropské zboží za 7,5 miliardy dolarů. Spor eskaloval kvůli státní podpoře výrobcům letadel Airbus a Boeing. Brusel/Washington 16:28 3. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boeing B-737 MAX8 (ilustrační foto) | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas

Firem, které podnikají v letectví, se cla zřejmě dotknou spíš nepřímo. Spojené státy totiž hrozí desetiprocentními tarify na nová letadla z Francie, Španělska, Německa a Velké Británie. A právě do těchto zemí české firmy podle statistického úřadu loni vyvezly leteckou techniku za 5,7 miliardy korun, což je asi 45 procent tohoto zboží, které se z Česka prodalo do zahraničí.

Evropa hrozí USA sankcemi kvůli chystaným clům. Další připravovaná omezení by se mohla dotknout i Česka.

Spojené státy ale chystají také 25procentní cla třeba na potraviny nebo průmyslové výrobky. Tato vyšší cla se mají týkat například německých strojírenských výrobků a v tomto případě by dopad na české firmy byl opět spíše nepřímý.

Co se ale týče potravin, třeba sýrů, másla nebo vepřového masa, tak ty už by se měly týkat českých exportérů přímo.

„V souvislosti s jejich zdražením může dojít ke snížení poptávky po tomto zboží. To by negativně dopadalo na objednávky vůči českým firmám. Je také možné, že se ti finální odběratelé budou chtít o ztráty podělit se svými subdodavateli,“ vysvětluje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, co by to pro ně mohlo znamenat.

Prodeje zasažených potravin z Česka do Spojených států jsou ale velmi malé. Třeba zmíněných sýrů vyvezly české firmy do USA loni za 1,3 milionu korun, jejich celkový export z Česka přitom přesáhl pět miliard korun.

Podobná je situace také u vepřového masa. Z Česka se ho do Spojených států vyvezlo za zhruba 700 tisíc korun. Celkové vývozy přitom činily téměř tři miliardy.

Patnáctiletý spor

Cla jsou výsledkem 15 let trvajícího sporu o podpoře pro výrobce letadel Airbus a Boeing. Američané Evropě vyčítali nezákonné subvence pro Airbus, Evropská unie to samé zase Spojeným státům pro Boeing.

Světová obchodní organizace nyní řekla, že Evropa podporovala Airbus nezákonně a umožnila USA kompenzace právě v podobě cel. Celkový obrat obchodu mezi USA a Evropskou unií ale dosahuje 800 miliard dolarů a nové tarify se týkají jen necelého procenta.

Také Spojené státy chtějí podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila případné škody co nejvíce minimalizovat.

„Spojené státy se snaží zmírnit negativní dopady samy na sebe, protože pokud by uvalily vyšší dovozní cla právě na letecké zboží nebo letecké součástky, tak by to negativně zasáhlo výrobu ve Spojených státech. Ať už ze strany Boeingu, který hodně dováží z Evropské unie, nebo na výrobu Airbusu, který má závod v Alabamě,“ uvedl Navrátil.

Světová obchodní organizace navíc už dříve řekla, že Spojené státy nelegálně podporovaly zmíněný Boeing. Lze tedy očekávat, že Evropské unii také svolí k uvalení cel na americké zboží. Americký prezident Donald Trump navíc pohrozil tarify i na dovoz aut z Evropy a už dříve zavedl tarify na dovoz oceli a hliníku.