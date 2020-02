Loni stály slevy na jízdném téměř 5,8 miliardy. Ministerstvo dopravy na slevy nastavilo strop

Slevy na jízdné, které stát poskytuje studentům a důchodcům, přišly loni na 5,78 miliardy korun. Naposledy v prosinci dopravci jako kompenzaci dostali téměř 461 milionů korun, což je meziročně asi o 11 procent více. Slevy fungují od září 2018, za prvních 12 měsíců za ně stát zaplatil 5,6 miliardy korun. Náklady se tak v posledních měsících zvyšují. Od začátku letošního roku začal stát uplatňovat na slevy limity. Praha 12:47 14. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od 1. ledna letošního roku je na slevy na jízdném stanoven strop. Ilustrační foto | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: iROZHLAS.cz

Stát poskytuje pro žáky a studenty do 26 let a seniory nad 65 let slevu na jízdném ve veřejné dopravě 75 procent.

Stát od ledna zastropuje slevy na jízdném. ‚Pro cestující se nic nezmění,‘ ujišťuje ministerstvo Číst článek

Největší část kompenzací za rok 2019 dostal největší dopravce České dráhy, a to 2,58 miliardy korun. Následoval RegioJet s 389 miliony korun.

Z autobusových dopravců nejvíce vyfakturovala Student Agency se 183 miliony korun, následovaly jednotlivé regionální podniky Arriva a ČSAD. Celkově dráhy dostaly od začátku platnosti slev 3,4 miliardy korun, druhý RegioJet 495 milionů korun.

Dosud nejvíce stát dopravcům vyplatil loni v září, kdy kompenzace za slevy vyšly na rekordních 578 milionů korun. Bylo o 115 milionů více než za září 2018. Meziroční účet za slevy navíc rostl i v říjnu a naposledy v prosinci. Nejméně zatím slevy stály loni v červenci, kdy dopravci vyfakturovali 394 milionů korun.

Maximální limit

Od 1. ledna 2020 je na kompenzace stanoven strop. Ministerstvo dopravy nastavilo maximální limit, který dopravcům za jízdenky platí. Nově tak například za jízdenku na trase mezi Prahou a Ostravou dopravcům vyplácí maximálně 389 korun.

Novinky roku 2020: dražší cigarety, vyšší rodičovská, nový hejtman i analýza družicových snímků Číst článek

Limit platí i v případech, kdy cena jízdenky bude například přes 1000 korun. Stát tak chce předejít případům, kdy někteří dopravci jízdenky prodávali za výrazně vyšší ceny, než je obvyklé.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V železniční dopravě se vztahují pouze na vozy druhé třídy.