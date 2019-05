V Družbě zůstává 350 tisíc tun znečištěné ruské ropy, hlásí provozovatel. Od Rusů očekává kompenzaci

Celý objem znečištěné ruské ropy se z Ukrajiny do Maďarska a na Slovensko podaří transportovat během čtyř až šesti měsíců, řekl Havrylenko. Doba závisí na míře znečištění, která je nestejnorodá, dodal.

„Dnes (v úterý) u nás (na Ukrajině) zůstává 350 000 tun ropy se zvýšeným obsahem organického chloridu. Podle harmonogramu ji budeme posílat směrem do Maďarska a na Slovensko,“ konstatoval.

Ukrtransnafta počítá s tím, že od ruského partnera Transněfť dostane kompenzaci za vynaložené prostředky, nezbytné ke skladování znečištěné ropy v ukrajinském potrubním systému.

„Rezervovali jsme pro ruskou stranu kapacity a v závislosti na době skladování bude stanovena požadovaná kompenzace,“ prohlásil Havrylenko.

Ukrtransnafta obnovila transfer ropy k evropským klientům ropovodem Družba v sobotu. Dodávky ropovodem, kterým teče ropa i do České republiky, byly přerušeny koncem dubna kvůli znečištění ropy organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie.

Nejasná náprava

Úterní rozhovory mezi ruskými a evropskými provozovateli ropovodů v Bratislavě podle zdrojů agentury Reuters nepřinesly žádné jasné odpovědi na to, jakým způsobem znečištění ropovodu Družba napravit. Rozhovory budou pokračovat v Moskvě. Podle zdrojů není jasné, kdy se dodávky ropovodem Družba vrátí na normální úroveň.

Předseda české Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr v pondělí uvedl, že čistá ruská ropa pro rafinerii společnosti Unipetrol v Litvínově by měla přitéct do České republiky nejdříve mezi 20. až 25. květnem.

Polské rafinerie PKN Orlen a Lotos v úterý podle Reuters předpověděly, že obdrží ropovodem Družba ruskou ropu běžné kvality asi během deseti dnů. „Čistá ropa vyhovující požadovaným normám je už v Bělorusku,“ uvedl náměstek šéfa společnosti Lotos Jaroslaw Kawula. Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve – severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.