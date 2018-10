Dohoda mezi USA, Kanadou a Mexikem odvrátila regionální obchodní válku, hodnotí ekonom Bostl

Nejdůležitější obchodní dohoda v americké historii, ze které budou spravedlivě těžit všechny tři země. Tak prezident Donald Trump zhodnotil Dohodu USA - Mexiko - Kanada, která nahrazuje dosavadní Severoamerickou dohodu o volném obchodu NAFTA. Tu šéf Bílého domu dlouhodobě kritizoval kvůli údajné neférovosti vůči Američanům. Nová smlouva podle Trumpa zajistí statisíce pracovních míst pro Spojené státy. Praha 7:18 3. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlajky Mexika, Kanady a USA - členských států NAFTA. | Foto: Rebecca Cook | Zdroj: Reuters

Americký prezident by chtěl dohodu podepsat do konce listopadu. Předpokládá, že Kongres úmluvu do té doby schválí. Pro analytiky bylo velkým překvapením, že se USA dříve dohodly s Mexikem než s Kanadou, druhým největším obchodním partnerem USA.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si oba rozhovory

Podle redaktora serveru Aktuálně.cz Daniela Anýže bylo překvapivé finále jednání. „Bylo to velmi rychlé. Ještě před týdnem se zdálo, že je americká administrativa ochotná se dohodnout jen s Mexikem a dlouze vyjednávat s Kanadou. Pro Kanadu bylo ale zřejmě tak nevýhodné zůstat stranou jednacího stolu, že ustoupila v některých klíčových věcech. Jde o její mlékárenský průmysl, který si žárlivě střeží,” popisuje.

Bavorské deníky poznamenávají, že jednání kanadského premiéra by mohlo být vzorem pro evropské politiky, jak přistupovat k Donaldu Trumpovi. Ustoupil prý jen v detailech. „Je pravda, že jsou v dohodě i zisky pro Kanadu. Hlavně tam zůstává možnost řešit v arbitráži obchodní spory, ať už jde o dumping nebo nová cla,” komentuje Anýž.

„Nicméně si myslím, že je vítězství na straně americké administrativy, hlavně ve věci automobilového průmyslu,” dodává redaktor.

Tenze Donalda Trumpa

Podle Františka Bostla, ekonoma finanční skupiny Starteepo, nepřinese nová dohoda výraznější změny ve fungování obchodní výměny.

„Myslím si spíš, že dohoda odvrátila regionální obchodní válku, která mohla nastat. Té se dnes všichni díky Donaldu Trumpovi bojí, a to nejen na úrovni Severní Ameriky, ale globálně,” podotýká.



Splněný Trumpův slib. Severoamerická dohoda o volném obchodu mění pravidla i název Číst článek

„Dohoda přinese určitý klid i na finanční trhy. Jsou tu ve hře nejen výměna s Kanadou a Mexikem, ale především globální obchodní systém, který díky tenzím amerického prezidenta mohl být výrazně narušen. Smlouva dává vědět, že i se Spojenými státy se dá na něčem domluvit,” říká Bostl.

Po uzavření dohody posílil kanadský dolar. „Vzhledem k zahraniční obchodní výměně Kanady bylo toto uklidnění pro měnové trhy. Kanada neutrpí významnější porážku. Určitě se do dohody promítnou nějaké protekcionistické prvky, které tam USA zakomponovaly. V současné chvíli si ale nemyslím, že budou tížit kanadskou nebo mexickou ekonomiku,” věří ekonom.