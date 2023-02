Brexit způsobil Británii ztrátu 29 miliard liber, říká člen centrální banky. Místní podniky trápí nejistota

Rusko vyvezlo loni asi o čtvrtinu plynu méně než před invazí na Ukrajinu. Limitovaný je i obchod s ropou

Rusko nyní podle vicepremiéra Novaka pracuje na diverzifikaci své infrastruktury a mohlo by prodávat více plynu do Asie a Tichomoří. Již existujícím plynovodem Síla Sibiře dodává Rusko plyn do Číny.