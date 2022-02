Po plynu letos zdraží pitná voda. Češi za ni ročně připlatí stovky korun, může za to i růst cen energií

Po plynu a elektřině si v letošním roce Češi připlatí taky za pitnou vodu. Ke změně ceníků totiž podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací přistoupila většina dodavatelů v zemi. A to hlavně kvůli drahým energiím a nutným investicím do obnovy vodovodů a kanalizací. Účty domácností se tak zvýší až o stovky korun ročně. Doporučujeme Praha 20:36 8. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé obce totiž mají vlastní kanalizaci a ušetří na stočném, zdražování se jich tak nedotkne. Ilustrašní foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zatímco loni byla průměrná cena jednoho kubíku vody zhruba 93 korun, letos už je to bezmála 98 korun. Jde ale o celorepublikový průměr.

Ceny vodného a stočného se totiž liší dle jednotlivých regionů, a to dost výrazně. Zatímco třeba v Karlových Varech, Kladně nebo v Hradci Králové lidé za metr krychlový vody zaplatí přes sto korun, to třeba v Žamberku nebo Jaroměři se cena pohybuje kolem šedesáti korun.

Podle ředitele Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Viléma Žáka navýšily ceny téměř všechny podniky.

„Samozřejmě většina vodárenských společností zdražuje. Když se podíváte na růst cen energií ale i dalších komodit... Vodárenské společnosti nakupují chemické přípravky, tak tam jsou meziroční nárůsty cen v řádu desítek procent,“ vysvětlil pro Radiožurnál.

Zvýšení cen by přitom mohlo být ještě větší. Od května roku 2020 se snížila daň, kdy její výše spadla z 15 na 10 procent.

Nejdražší ve Frýdlantu

Nejlevnější vodu tak mají obyvatelé Krnova, kde krychlový metr stojí zhruba 56 korun. To nejvíc peněz vydají ve Frýdlantu - konkrétně přes 138 korun. Frýdlantská vodárenská společnost, která vodou zásobuje asi 24 tisíc obyvatel, od loňska zdražila bezmála o deset procent.

Podle ředitele firmy Petra Olyšara se cena zvedá tímto tempem už několik let v řadě. Letos hlavně kvůli vysokým nákladům na energie. Náklady podniku se téměř zdvojnásobily.

„Cena rostla čtyři roky po sobě a my jsme tvořili dostatečné prostředky pro obnovu. Mám tady takový výpočet - za vodné a stočné si dohromady čtyřčlenná rodina při nějaké průměrné spotřebě, o které se uvažuje jako o 144 kubících za rok, platí o 141 korun víc,“ řekl.

Zvýšení cen v plné výši se ale nedotkne všech odběratelů. Některé obce totiž mají vlastní kanalizaci, a ušetří tak na stočném.

Vodu prodražují mimo jiné taky opravy vodovodů a kanalizací. Třeba vodohospodáři na severu Čech letos investují bezmála dvě miliardy korun.

Historicky nejvyšší částku do vodárenské infrastruktury pak letos plánuje vydat Praha - a to zhruba dvě a tři čtvrtě miliardy. „V roce 1990 Pražané za kubík vody platili 80 haléřů, v roce 2000 to bylo necelých 33 korun za tisíc litrů vody a letos už to máme 108 korun za tisíc litrů vody. A je to nejvyšší cena v historii Prahy,“ popsal mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.

Jen pro zajímavost - průměrný Pražan utratí za vodné a stočné měsíčně přibližně 287 korun, což je necelých devět korun a třicet haléřů na den.