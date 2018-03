kanalizace

Londýn| 13. 9. 2017 |Matěj Štýs |Společnost

Dáváte si pozor na to, co splachujete do záchodu nebo odpadu v kuchyni? Jestli ne, tak teď zbystřete. Možná i vy jste nevědomky přispěli ke tvorbě odpadové příšery. Jednu takovou teď našli v Londýně.