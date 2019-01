‚Zoot je v problémech v podstatě od začátku.‘ E-shop s módou čelí dluhům, snaží se restartovat byznys

E-shop s oblečením Zoot.cz požádal ve středu insolvenční soud o ochranu před věřiteli, aby mohl projít restrukturalizací a najít investora. To se mu skutečně povedlo, zadlužený e-shop investora našel a pokusí se restartovat byznys. Je jím skupina Natland, od které získal Zoot finanční injekci v řádu desítek milionů korun. Podle podnikatele Ondřeje Klegy je ale Zoot v problémech víceméně od začátku. Praha 11:45 31. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prodejna e-shopu Zoot | Zdroj: Oficiální facebook Zoot

E-shop staví na konceptu, kdy si zákazník nebo zákaznice může objednat oblečení nebo doplňky online, klidně i několik kusů, a posléze si je může vyzkoušet na výdejně. Koupí si ale jen to, co se mu či jí líbí nebo vyhovuje. A právě zde tkví celý problém, jak vysvětluje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus ředitel společnosti eRockets Ondřej Klega.

„Zoot je v problémech v podstatě od začátku, protože se mu nedaří překlopit do zisku. Velkou roli v tom hrají výdejny, kterých má po Česku 29. Nicméně tento koncept se ukazuje z dlouhodobého pohledu jako ztrátový,“ upozorňuje na problémy e-shopu Klega.

Celkový dluh Zootu je 472 milionů korun, přičemž závazky 65 milionů korun jsou po splatnosti více než tři měsíce.

Zoot je sice pro zákazníky velice přívětivý, zároveň kvůli tomu má velké náklady. „Dlouhodobě se potýká s velkou mírou vratkavosti, která ještě minulý rok byla více jak 70 procent,“ upozorňuje Klega s tím, že zákazník si sice objedná třeba deset kusů oblečení, ale ve finále koupí pouze jeden nebo dva.

Zootu a dalším českým e-shopům s módou navíc v posledních dvou letech výrazně stoupla konkurence, upozorňuje Klega. Na český trh přišli velcí hráči s dostatkem kapitálu, jako je třeba Zalando. Ten na celoevropské úrovni vydělává.

Náročný trh

Zároveň se nejedná vůbec o jednoduchý segment trhu, zejména kvůli nemožnosti vyzkoušet si oblečení. „Je to náročnější na náklady a na kapitál na další rozvoj,“ dodává Klega.

Investiční skupina Natland podnikatele Tomáše Rašky poskytne Zootu provozní financování společně s novým managementem. Ten už v závěru minulého roku odkoupil největší závazek mezi věřiteli - pohledávku od Raiffeisenbank.

V managementu Zootu nově figuruje Lukáš Uhl, který působil v Dáme jídlo, a Robert Vojáček, spoluzakladatel start-upu LidskáSíla.cz.

„Po dlouhodobých jednáních se podařilo dosáhnout dohody s částí věřitelů. Aktuální financování umožní rozšířit portfolio zboží a posunout firmu k profitabilitě. Zákazníků se současné dění nedotkne. Naopak nastavená opatření i do budoucna zlepší a zároveň zefektivní zákaznický servis,“ řekl nový generální ředitel Zootu Lukáš Uhl.

Ochrana před věřiteli

Firma ve středu požádala insolvenční soud o ochranu před věřiteli, podala návrh na vyhlášení tzv. moratoria před zahájením insolvenčního řízení. Ten soud schválil.

Zoot v návrhu uvádí, že chce po dobu moratoria, které bude trvat tři měsíce, vyjednávat o vstupu strategického investora do společnosti za účelem posílení jejího kapitálu. „V obecné rovině projevilo zájem o vstup několik subjektů. V současné době probíhají jednání o podmínkách účasti strategického partnera na podnikání dlužníka,“ uvedla společnost v návrhu, na který upozornil deník E15.

Pro e-shop je podle dokumentu zásadní zachování provozu, plánuje také snížení nákladů, které se dotkne oblasti marketingu a propagace i provozních a finančních nákladů. Zoot chce také zavřít 12 výdejen ze současných 28.

„Restrikce jsou už v počtech kusů, které si může zákazník objednat na prodejnu. Dřív to bylo neomezené, nyní to je v jednotkách kusů,“ dodává Ondřej Klega.

Kvůli teplému počasí bylo hospodaření Zootu v loňském prvním pololetí negativně ovlivněno výrazným sezonním výpadkem prodeje jarního zboží, což se projevilo v propadu tržeb.

Mezi hlavní věřitele patří firmy Natland Finance investiční fond, Česká pošta či BH Securitires. První jmenovaná firma disponuje pohledávkami v hodnotě 123 milionů korun.