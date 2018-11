Otec, syn i dech hradní

Před jednadvaceti lety tam podle TV Nova měl mít tajnou a tedy z nelegálních zdrojů pořízenou vilu premiér Klaus, ze všech stran tehdy ostřelovaný těžkými kalibry. Existence nemovitosti se sice nepotvrdila, ale vláda už mezitím padla. Což však zároveň neznamenalo Klausův politický konec.

Dnes Babiš junior ve Švýcarsku virtuální není, a z úst jeho otce víme, že opravdu pobýval nějaký čas na Ruskem anektovaném Krymu v péči zaměstnance Agrofertu, jehož manželka-psychiatrička je autorkou odborné zprávy, proč mladý Babiš nemůže svědčit v kauze farmy Čapí hnízdo, jíž byl druhdy s dalšími příbuznými papírovým majitelem.

Jak se říká, to by člověk nevymyslel. Klausova vila hadr, i když nešťastně thrillerový hábit reportáže serveru Seznam Zprávy (i s patřičným hudebním podkresem) momentálně premiér napadá se vší vehemencí a emotivností.

To je prozatím jeho zásadní figura: novinářské hyeny zcela plánovitě obtěžovaly těžce nemocného syna, jde o už bůhvíkolikátý komplot s cílem dostat jediného bojovníka s korupcí z politiky.

Možná přijdou mateřské city

Ale premiér si je zároveň vědom, že loňské rozdělení hlasů ve sněmovně hraje významně pro něho. Neboť i když se sociální demokraté nakonec vzchopí a připojí k opozici, na její místo po Babišově boku, i když třeba ne do vládních křesel, bystře vskočí Okamurova SPD. A otevřeně to od středečního poledne také říká.

Aby bylo zle, musela by se Babiše zříct i KSČM. Jenže to od ní nikdo nečeká. Komunisté dravčího multimiliardáře zcela absurdně akceptují. I když je k tomu samozřejmě vede čirý pragmatismus, protože nikdo jiný je za třicet let na tak blízko k moci nepřipustil.

Ale kdo ví, třeba matky v řadách voličstva KSČM počnou jevit solidaritu s Babišem mladším. Konec konců jej coby značně zneužitého vidí veřejnost doslova široširá. A to se celá přízračná věc vlastně teprve rozbíhá a vstupuje do ní policejní vyšetřování.

Nestojí to za to?

Babiš: Nikdy neodstoupím, nikdy. Nechť si to všichni zapamatují Číst článek

Takřečené demokratické opozici ve sněmovně, k níž se nyní přechodně připojilo i SPD, nezbývá do schůze na téma důvěry kabinetu ministrů než apelovat na charakter sociálních demokratů, jistě značně rozpolcených. Vždyť se jich řada od počátku ošívá nad vstupem do vlády s trestně stíhaným premiérem a s komunisty v zádech.

Ale nejen oni, stejně tak i ODS a další si zároveň umí představit, jak si prezident nad případným pádem vlády už už kasá rukávy k tvořivému dílu na možná dlouhé měsíce. Ale může v nich převážit pocit, že to třeba stojí za Babišův konec. Jenže zase nejistý.

Druhdy hluboko do země zakopaný Klaus se přece vydral až k desetiletému prezidenství. A na švýcarskou vilu bylo navždy zapomenuto, i když si tu a tam někdo dodnes myslí, že kdesi pod Alpami tiše stojí. Computerem na dálku udržovaná v optimálním zateplení.