Předseda hnutí ANO Andrej Babiš prohrál prezidentské volby o parník. Jinak se největšímu rozdílu mezi finalisty v historii přímé prezidentské volby nedá říkat. Na dostihnutí vítěze Petra Pavla by potřeboval milion dalších hlasů. A ty neměl už kde brát. Komentář Praha 20:33 29. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Neúspěšný kandidát Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou, exministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, 1. místopředsedou hnutí ANO Karlem Havlíčkem, exministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) a šéfkou kampaně Tünde Barthou | Foto: Eva Kořínková | Zdroj: Český rozhlas

Bylo by ale chybou říkat, že Babiš nic kromě ostudné prohry nezískal. A že se to už ozývá. Premiér Petr Fiala prohlásil, že jsme svědky začátku konce Babišovy éry. To je ale spíše přání otcem myšlenky od politického soupeře, než kvalifikovaný rozbor situace od někdejšího profesora politologie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 David Klimeš: Babiš prohrál. Ale s 2,4 milionem hlasů

Babiš od počátku věděl, že jeho šance na výhru jsou malé, ale musel někoho za ANO vyslat do prezidentské volby, aby udržel pohromadě své voliče. Nakonec to zbylo na něm, protože nikoho vhodnějšího nenašel. Po prvním kole prohlásil, že neměl většího cíle, než udržet 1,5 milionu hlasů ANO ze sněmovních voleb. Uspěl však výrazně více. Dostal 1,9 milionu hlasů. A nyní to vytáhl dokonce na 2,4 milionu hlasů.

Pokud tomuto říká Fiala začátek konce, tak tedy bude ještě pěkně dlouhý začátek. Nyní je zásadní otázka, kolik z těchto hlasů Babiš udrží. Či jak říkají marketingoví experti, jaká bude retence této podpory. U 400 tisíc nových hlasů z prvního kola má Babiš docela velkou šanci. To ještě voliči vybírali z mnoha kandidátů.

Třeba voliči SPD z posledních sněmovních voleb měli od Tomia Okamury v nabídce Jaroslava Baštu, ale stejně už po statisících odešli za Babišem. Stejně tak voliči stran, co se nedostaly do sněmovny, tedy příznivci komunistů, sociálních demokratů či Přísahy.

Babiš přilákal voliče SPD. Pavel kromě vládních hlasů těžil i z podpory ANO a stran mimo Sněmovnu Číst článek

U dalšího půl milionu hlasů, které Babiš navrch získal v druhém kole, to už ale bude mít těžší. Mnozí přišli k volbám již jen kvůli odporu k Pavlovi a není vůbec jisté, zda se v dalších sněmovních volbách tito podporovatelé nevrátí k nějaké jiné straně či mezi nevoliče.

Nicméně i tak je velmi pravděpodobné, že se Babiš pokusí statisíce nových voličů udržet a u nezanedbatelné části mu to vyjde. To by poměrně dost proměnilo politickou mapu Česka.

Konec pro Babiše?

Tvrdit, že Babiš je před koncem politické kariéry, je velmi předčasné. ANO už dvoje sněmovní volby nedokázalo získat více než 1,5 milionu voličů, nyní by si s dalšími statisíci výrazně upevnilo vedoucí postavení. SPD by tak pravděpodobně přišla o část příznivců a komunisté či sociální demokraté by se definitivně ztratili z měřitelné podpory.

Babiš vyvolával strach z války. Nepřipojí-li se ke mně další, není pro mě v ANO místo, říká primátor Macura Číst článek

Takhle se to ale jistě snadněji řekne, než nakonec udělá. Už nyní má ANO problém udržet pod svými křídly velmi různorodé voliče. Dryáčnická Babišova prezidentská kampaň navíc odradila v prvním kole asi 160 tisíc voličů ANO a ti šli za Pavlem.

V establishmentu se proti Babišovi dokonce postavili ostravský primátor Tomáš Macura a hejtman Ivo Vondrák. To by také mohlo v hnutí skončit ošklivým rozkolem.

Nicméně tvrdit, že Babiš je po této volbě před koncem své politické kariéry, to je velmi, velmi předčasné.

Autor je komentátor Aktuálně.cz