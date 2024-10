Babiš bojuje o čest, česká společnost o pojem pravdy. O to, že pravda není názor

Slovenské ministerstvo vnitra uznalo, že Andrej Babiš (ANO) byl v dokumentech StB neoprávněně evidován, jako její agent a že s StB vědomě nespolupracoval. Toto ministerstvo vede Matúš Šutaj Eštok, předseda strany HLAS - sociálna demokracia. Ve funkci nahradil Petera Pellegriniho poté, co se stal slovenským prezidentem. Pellegriniho před prezidentskou volbou podpořil Andrej Babiš. Komentář Praha 16:30 26. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve volebním štábu strany | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš také o půl roku dříve doporučil v Bratislavě Slovákům, aby volili Ficovu stranu Smer-SD.

Smír se slovenským vnitrem navrhli Babišovi právníci. Proč to Babiš dělá, o co mu jde? Proč znovu rozvířil problém své spolupráce s StB? Po rozhodnutí slovenského vnitra oznámil, že lustrační osvědčení nepotřebuje. „Mně šlo o moji čest,“ řekl serveru iDnes.

Babišovi jde o čest, zatímco v české společnosti se bojuje o pojem pravdy. Dříve lidé pravdu vnímali jako jakýsi nadřazený pojem, jako něco, co jedinec nevlastní, co má univerzální platnost. Země je kulatá, ne placatá.

Pravda už je jen názor?

S nástupem dezinformací se pravda stává čím dál tím víc majetkem jednotlivce. Pravda se mění na názor.

Ta stará pravda, univerzální, fungovala tak, že se dokládala argumenty. Příklad: ruský masakr na civilním obyvatelstvu v ukrajinské Buče. Existují fotografie obětí, výpovědi svědků, existuje složité dokazování válečného zločinu. Ale část českých obyvatel to nepovažuje za důležité, mají názor, že Buča je ukrajinský podvod. A to je ta pravda.

Podobné je to s tím, jestli byl Babiš vědomý agent StB, nebo nebyl. Zda ho komunistická Státní bezpečnost celé roky evidovala oprávněně, nebo neoprávněně.

Existuje množství dokumentů, které vědomou spolupráci Babiše dokládá. Slovenský historik a pracovník slovenského Ústavu paměti národa Jerguš Sivoš vypracoval rekonstrukci všech dostupných dokumentů agenta StB s krycím jménem Bureš, a to od roku 1980 do roku 1989.

Nepochybně z ní vyplývá, že Babiš spolupracoval vědomě. Sám o tom mluvil v Show Jana Krause v roce 2011. Popsal, že psal hlášení na každého cizince, se kterým se sešel, a že to bylo normální, on „nebyl žádný hrdina“, řekl, a bylo to ne pro tu „hnusnou StB“, ale pro tu „normální StB“, ekonomickou. Později v České televizi i tato svoje vlastní slova popřel.

Jeden z největších českých odborníků na svazky StB, směrnice StB a postupy StB Radek Schovánek, řekl v ČT, že pokud byl agent veden několik let, což se týká právě Babiše, „je vyloučené, aby ten člověk nevěděl, že vědomě spolupracuje se Státní bezpečností“.

Co je tedy pravda? To, co oznámilo slovenské vnitro, nebo to, co dokládají dokumenty? Nepochybně to, co dokládá celkem 11 svazků komunistické tajné policie. Ale pro voliče Babiše bude „pravdou“ jejich názor, tedy lež, že nespolupracoval.

Autor je komentátor Aktuálně.cz