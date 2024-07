Biden hodil ručník do ringu. Harrisové na hlavu

Biden neodchází z funkce prezidenta – „jen“ odstupuje z boje o další funkční období. Ani to není málo, protože tím zásadně změnil situaci pro demokraty i republikány. Jednou se možná dozvíme, co všechno se o víkendu odehrálo v jeho hlavě i kolem něj. A co bylo rozhodující – jestli jeho úvahy, tlak ze strany rodiny, přátel nebo sponzorů.

Sám věc prezentuje jako osobní oběť straně a vlasti, ale všichni také vědí, že podobný krok mohl udělat už dřív a za příhodnějších okolností.

Například mohly u demokratů proběhnout standardní primárky. Stejně tak mohl někoho, třeba viceprezidentku Kamalu Harrisovou, v očích veřejnosti dlouhodobě připravovat na převzetí vesla. Místo toho ji pověřoval nevděčnými úlohami, jako je boj s nelegální imigrací.

Teď ale zmizí ze hry, a sám za sebe doporučil Harrisovou, ale opět možná ne úplně šťastně. Není zcela jasné, jestli se na věci dohodl s ostatními demokraty, nebo ne.

Někteří totiž Harrisovou okamžitě veřejně podpořili, ale jiní jen poděkovali prezidentovi za jeho rozhodnutí a jeho službu, aniž by Harrisovou zmínili. O prezidentském kandidátovi tedy ještě očekávají nějakou debatu.

Výhodou Kamaly Harrisové by bylo zdání kontinuity, ostatně bývalí viceprezidenti – podobně jako prezidenti – mají na sobě v očích voličů pozlátko Bílého domu. Harrisová je také účetně vzato součástí Bidenovy kampaně. Bylo by tedy, vzhledem k přísným americkým zákonům, jednodušší už existující fondy použít pro její propagaci.

Možná vůbec nejdůležitější je, že by se tím zabránilo chaosu, na který kdysi demokraté doplatili – když před více než půl stoletím zmatkovali při výběru nástupce prezidenta Johnsona.

Současná Demokratická strana je velmi hluboce rozdělena na různé proudy a hrozí, že by se odehrál ošklivý boj mezi nimi – a to za přihlížení celé Ameriky. Navíc už nezbývá moc času.

Kamala Harrisová je skoro o 20 let mladší než Trump, a to bude na obrazovkách vidět. Pro mnoho nerozhodnutých centristů by mohla být přijatelná i proto, že se kdysi v roli žalobkyně profilovala jako zastánkyně tvrdého postupu při stíhání zločinců a není v očích veřejnosti nutně velmi nalevo. Hlavně se ale zdá, že mnozí voliči prostě jen přivítají možnost nevybírat si mezi Trumpem a Bidenem.

Potíž s Harrisovou je, že u veřejnosti není příliš oblíbená – a ani není považována za schopnou političku. Demokraté ale po Bidenově oznámení zaznamenali obrovský příliv peněz od drobných dárců.

Z Trumpovy strany se ozvalo velmi nepřátelské mručení, protože exprezident bude muset zcela přepracovat svou kampaň. Samotný Trump už opustil svůj dočasný státnický tón a začal na Bidena i Harrisovou nepěkně útočit.

Zatím nevíme, jestli za demokraty opravdu bude kandidovat Harrisová, a pokud ano, zda Trumpa nakonec porazí. A už nikdy se nedozvíme, jak by dopadl souboj mezi Trumpem a Bidenem, kdyby prezident vytrval.

Slavil by triumfální vítězství, po kterém by následoval neradostný ústup – anebo by vstoupil do dějin jako ten, kdo sám svou neústupností otevřel dveře Trumpovi do Bílého domu?

Je možné, že se samotnému Bidenovi ulevilo, a dokonce nelze vyloučit, že ho v následujících mnoha letech v televizi uvidíme svěžího, energického a zcela příčetného.

V tuhle chvíli ale bylo jeho odstoupení z kampaně to nejlogičtější, co mohl udělat nejen pro sebe.

