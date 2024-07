Jsou to už více než dva týdny od chvíle, kdy celý svět znervózněl při pohledu na amerického prezidenta Joea Bidena v debatě s Donaldem Trumpem. Přes snahy Bílého domu všechny uklidnit sérií rozhovorů a tiskových konferencí obavy o jeho přílišné stáří neutichají, naopak. Komentář Washington 6:30 14. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden | Foto: Elizabeth Frantz | Zdroj: Reuters

Každou chvílí některý z Bidenových spolustraníků vyjádří své obavy – byť třeba na první pohled nenápadně. Bývalá předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiová je stále jednou z nejvlivnějších demokratek na Kapitolu. Minulý týden řekla, že rozhodnutí, jestli má Biden opravdu znovu kandidovat, je jen něm.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Matěj Schneider: Biden se snaží držet u mocí. Podrazí ho Obama?

Na pozadí diplomatického výroku jsou ale dramatičtější činy. Pelosiová byla jednou z političek, která nedávno utrousila, že si myslí, že by Biden i Trump měli být ochotni podstoupit kognitivní test. To Biden odmítá.

Podle stanice CNN pak měla Pelosiová v soukromí svým spolustraníkům říkat, ať s kritikou Bidena počkají na dobu po washingtonském summitu Severoatlantické aliance, aby prezidenta neztrapňovali před ostatními světovými lídry. Ale pak má být vše povoleno.

Největší pozornost ale přitáhla nekompromisní kritika hollywoodského herce George Clooneyho, který na konec mítinku NATO nečekal.

Amerikanista: U demokratů přerůstá kvůli Bidenovi nervozita v paniku, sponzoři zadržují miliony dolarů Číst článek

Clooney, který patří mezi vlivné demokratické donory, napsal ostrý komentář pro The New York Times s jednoznačným titulkem: Miluju Joea Bidena, ale potřebujeme nového nominanta. V textu sděloval své zkušenosti z nedávného fundraisingového večera, kde se prý na vlastní oči mohl přesvědčit o tom, jak Biden schází věkem.

Schopnost v‚šechno podělat‘

Nejzajímavější detail se ale vyjevil o několik dní po Clooneyho textu. Herec prý měl jeho napsání konzultovat s bývalým prezidentem Barackem Obamou.

Podle zvěstí v amerických médiích neměl Obama Clooneyho od publikace odrazovat. Bidenův tým je teď přesvědčen, že právě Obama v zákulisí organizuje stranickou revoltu proti Bidenovi.

Jestli to tak skutečně je, bylo by to podivně poetické. Právě zákulisní telefonáty Obamy pomohly Bidenovi vyhrát demokratické primárky v roce 2020. Obama přitom tehdy několikrát vyjadřoval skepsi vůči Bidenově kandidatuře.

Podle médií měl svému bývalému viceprezidentovi sdělovat: „Nemusíš kandidovat, Joe!“ Také měl své okolí dle anonymních zdrojů upozorňovat na to, že nemají podceňovat Bidenovu unikátní schopnost „všechno podělat“.

Čekání na sjezdy

Ve Spojených státech se teď na týden přesune pozornost směrem k republikánům, kterým začne nominační sjezd. Trump by do jeho začátku měl oznámit svého viceprezidentského kandidáta.

VIDEO: Bidenův další přeřek. ‚Dámy a pánové, prezident Putin,‘ představil Zelenského Číst článek

Poté se bude čekat na demokratický nominační sjezd, který je až v druhé půli srpna. Právě na něm by mohla proběhnout revolta proti Bidenovi a teoreticky by z něj mohl vzejít jiný kandidát než Biden.

Vše záleží na tom, jestli vlivní straníci jako Obama a Pelosiová skutečně vzpouru proti stárnoucímu Bidenovi dokonají. Tichá podpora remcajících straníků a nespokojených hollywoodských herců na něco takového stačit nebude.

Ať už vše dopadne jakkoliv, z demokratického sjezdu se rýsuje drama, jaké Spojené státy nezažily pěkně dlouhou dobu.

Autor působí na serveru voxpot.cz