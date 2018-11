Dohoda o brexitu je dobrou dohodou i pro Česko

Zveřejněný text dohody o odchodu Velké Británie z Evropské unie je dobrou dohodou. Dobrou pro Velkou Británii, dobrou pro Evropskou unii, dobrou i pro střední Evropu včetně České republiky. Pro Česko je nejpodstatnější zprávou, že na základě dohody má mezi Evropskou unií a Británií platit zóna volného obchodu, což je při vývozu Česka do Spojeného království v hodnotě 200 miliard korun ročně pro celou českou ekonomiku zásadní. Komentář Praha 9:00 17. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brexit | Foto: Matt Dunham | Zdroj: ČTK/AP

Uklidňující je také konstatování, že odchodem Velké Británie zůstanou nedotčena dosavadní práva tří milionů občanů EU na ostrovech a milionu Britů, kteří žijí v zemích Evropské unie.

Pro Česko, jehož počet občanů ve Velké Británii je v řádu několika desítek tisíc, je to důležité. Ale mnohem důležitější je to pro Poláky, kterých je na ostrovech přes milion. A také pro Maďarsko, odkud především v posledních letech odešlo do Británie na čtvrt milionu převážně mladých lidí.

Velmi podstatné je také dohodnuté přechodné období na dobu dvou let, kdy drtivá většina smluv kolem členství bude dál platit a budou se vyjednávat nové, které upraví „pobrexitové“ vztahy Londýna a Bruselu. Je otázka, zda se to i za „pouhé“ dva roky dá stihnout. Ale je tu možnost přechodné období dále prodloužit, což se, troufám si předpovědět, i stane.

Z pohledu Česka a celé střední Evropy se může zdát marginální otázkou problém Severního Irska a jeho hranice s Irskou republikou. Problém, na kterém se celá dohoda s Londýnem o jeho spořádaném odchodu z unie zasekla.

Troufám si tvrdit, že i způsob, kterým se unie za Iry postavila a nedopustila obnovení tvrdé hranice na irském ostrově, je pro Česko a další menší státy unie velmi pozitivní zprávou.

Zprávou o tom, že se EU může bít za zájmy jednoho nevelkého členského státu a riskovat desítky a možná stovky miliard eur ekonomických ztrát, které by znamenal odchod Británie bez dohody, jen aby práva Irů uhájila. Nevíme totiž, co může budoucnost přinést.

A to, že EU dokáže takto podržet jeden ze členských států, je povzbuzující. Vedlejším efektem tohoto zastání se Irska je navíc udržení Británie v zóně volného obchodu s Evropskou unií, což jak jsem už konstatoval, je i pro Česko jen dobře.

Vyhráno ale přes dohodnutý text smlouvy o brexitu ještě není. Premiérka Theresa Mayová musí ještě vyhrát domácí bitvu o prosazení dohody. Pro nás i pro celou střední Evropu by samozřejmě bylo nejlépe, kdyby žádný brexit nebyl. V Británii totiž ztrácíme v mnoha oblastech, jako je například obrana či prosazování liberálního přístupu k ekonomice, svého velkého spojence.

Ale v neodchod Britů z unie už opravdu doufat nelze. Zrušení brexitu by se totiž rovnalo politickému zázraku. Doufat lze ale v to, že Británie zůstane naší spojeneckou zemí, spojenou s EU pevnými vazbami.

Dobrý rozchod, který dohoda o brexitu umožňuje, může být navíc šancí na návrat Británie do unie, nebo alespoň na trvale dobré vztahy. Což je něco, co by mělo být i naším hlavním českým zájmem.

Autor je redaktorem Deníku.