Má mít náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka účet na síti X a promlouvat k vojákům i nevojákům? Generál nedávno oživil svůj starý, původně twitterový účet na síti X a 3. června odvysílal první video. Říká mu briefing, mluví v něm velmi civilně k vojákům i civilistům. Sám popsal, že natáčení vzniklo „punkově“, rozuměj „na koleni“. Jde o osobní pohled Řehky na to, co se děje u nás i ve světě. Komentář Praha 6:29 3. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náčelník generálního štábu Armáda České republiky, generálporučík Ing. Karel Řehka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

První video shlédlo 180 tisíc uživatelů, druhé 46 tisíc. Vojáků máme asi 28 tisíc, aktivních záloh 4,5 tisíce, civilistů v armádě něco přes 7 tisíc. Řehka přitáhl pozornost, jeho promluvy jsou přirozené a nepochybně mají smysl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Martin Fendrych: Černochové se nelíbí videa Řehky. Šéf armády ale dělá přesně to, co je potřeba

Důležitý moment: Zásadně se změnila bezpečnostní situace v Evropě, změnila ji, jak všichni víme, ruská válka na Ukrajině, ruské hybridní útoky u nás i v dalších západních zemích. Česko sužují dezinformace, které se lavinovitě šíří na sociálních sítích. Řehka nabídl jednoduchou cestu, jak jim čelit a poskytuje informace šéfa armády. Míří především na svoje podřízené, ale i na další občany.

Čelíme kybernetickým, informačním i jiným útokům. Je mimořádně důležité, aby lidé chápali, co se u nás děje. A aby měli ověřené informace o tom, jak jsme schopni/neschopni se bránit, co armáda dělá.

Řehka dráždí politiky

Letos v únoru Řehka v projevu na začátku velitelského shromáždění řekl: „Česká armáda je poddimenzovaná a do budoucna by bylo užitečné zvážit obnovení určité formy vojenské služby“. To se nelíbilo části politiků. Stejně se jim nelíbilo, když loni v listopadu řekl, že „nelze spoléhat na věčný mír“. Odtud vidíme, že Řehkovy odborné komentáře politiky dráždí.

Generál sám přiznal, že mu ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ústně zakázala, aby byl založen účet náčelníka generálního štábu armády. Jeho soukromý účet je prý jeho věc, ale náčelnický mít nebude. Problém se řešil i na sněmovním výboru pro obranu.

Černochová argumentuje tím, že šéfové špičkových bezpečnostních úřadů účty na síti X nemají. Jmenovala šéfy policie, hasičů, vězeňské služby, celníků a nevynechala ani ředitele tajné služby BIS. Její argument tedy zní: Nikdo z nich nemá oficiální X-účet, tak ho nebude mít ani Řehka.

Úvaha předpotopní. Opakuji, že žijeme nikoli v době bronzové či v době parních strojů, ale v době dezinformační. Každý oficiální kanál špičkového úředníka může pomáhat potlačovat volně se šířící lži.

Černochová zakázala Řehkovi, aby založil účet náčelníka generálního štábu armády na sociální síti X Číst článek

Ostatně i šéf BIS Michal Koudelka vystoupil ze stínu a vystupuje na veřejnosti, byť zatím nemá X-účet.

Proč Černochové aktivita Řehky na sítích vlastně vadí? Zřejmě ho začala zcela mylně považovat za svoji politickou konkurenci. Ocituji, co řekla: „Může se stát i panu náčelníkovi generálního štábu, že bude chtít být ministrem a já mu to přeju...“ Podle mě je to omyl, Řehka nestojí o to, aby se stal ministrem, ale stojí o to být dobrým, srozumitelným šéfem vojáků.

Poslední poznámka: útoky Černochové na šéfa armády v době ruské války proti Ukrajině i celému Západu jsou omyl, jsou špatně, ministryně nechtěně dělá to, co se líbí Moskvě.

Autor je komentátor Aktuálně.cz