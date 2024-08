Čí syny posílá Putin na frontu

„Myslím, že Putin neví, že tam poslali naše syny,“ napsal na jednom z internetových fór otec jednoho z vojáků základní služby, který se stal nezvěstným během nedávného průlomu ukrajinské armády v ruské Kurské oblasti. „Já bych spíš řekl, že je mu to jedno,“ odpověděl mu otec jiného vojáka. Což nejspíše nebude úplně pravda. Komentář Kursk 6:29 23. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náborový plakát do armády | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V ruské společnosti ještě z dob sovětské války v Afghánistánu je to velmi citlivé téma. Koncem 80. let minulého století, kdy jsem coby puberťák žil v Moskvě, mezi mými spolužáky se bouřlivě diskutovalo, jak se vyhnout základní vojenské službě a nedostat se do Afghánistánu.

A to za deset let invaze sovětská armáda ztratila v uvozovkách jen necelých 15 tisíc lidí. Nyní za dva a půl roku jsou na Ukrajině ztráty asi desetkrát vyšší.

Jenže většinou jsou to lidé, kteří více či méně dobrovolně podepsali kontrakt s ruskou armádou. „Vždyť to dělají za peníze a věděli, do čeho jdou. A stejně půlka z nich jsou kriminálníci a těch škoda nebude,“ tak zhruba zní většinový názor ruské společnosti.

Proti tankům se samopalem v ruce

Vladimir Putin opakovaně slíbil, že na Ukrajině vojáci základní služby nasazeni nebudou. Byť na samotném začátku jich tam několik stovek bylo, ať již v pozemních jednotkách nebo jako posádka potopeného křižníku Moskva. Podle propočtů serveru Mediazona a ruské redakce BBC od počátku velké války zahynulo 159 záklaďáků.

Ti ovšem tvořili většinu v jednotkách, které byly rozmístěny v ruském pohraničí. Takže když ukrajinská armáda zahájila útok v Kurské oblasti, rázem se ocitli na frontě. A se svou lehkou výzbrojí neměli proti zkušeným ukrajinským jednotkám šanci.

Ukrajinci po prvním týdnu bojů potvrdili, že do jejich zajetí se dostalo minimálně 30 vojáků základní služby.

A to zdaleka není konec. Nejenže jednotky, složené ze záklaďáků, zůstávají na frontě, ale jsou sem přesunovány i z dalších regionů. Nehledě na protesty jejich rodičů. Existují i zprávy, že vojáky jejich velitelé nutí podepsat profesionální smlouvy, a pak je mohou poslat kamkoliv.

Ruští velitelé ale zjevně nemají na vybranou. Jednotek, které by mohly odrazit ukrajinský útok, mají zjevný nedostatek. Dokonce vytvořili pěší jednotky letectva, kam nahnali pozemní personál letišť a protiletecké obrany.

To vyvolalo protesty proválečných bloggerů, kteří argumentují, že posílat zkušeného leteckého mechanika, jehož výcvik trval několik let, proti tankům se samopalem v ruce, není – jemně řečeno – příliš rozumné.

Pro Ukrajince to ale není výhradně dobrá zpráva. Znamená to také, že Rusové své nejkvalitnější jednotky nestáhli z doněcké oblasti, kde už řadu týdnů útočí a pomalu postupují. To je jejich hlavní priorita. A podle jejich logiky je úplně jedno, jestli zatím v Kurské oblasti zahynou osmnáctiletí kluci, nebo zkušení operátoři protivzdušných radarů.

Autor je komentátor Českého rozhlasu