Další ztracený rok Německa. Také Česka?

Přední ekonomové už odepsali celý rok 2024. Trvalou krizí Německo ztrácí polovinu desetiletí. Stejnou frustraci prozrazuje i řada dalších komentářů, kterými německá média reagovala na zprávu pěti nejdůležitějších národohospodářských ústavů, podle kterých bude tamní ekonomika stagnovat také celý letošní rok, přesněji řečeno vyroste o desetinu procenta. Čech by nad tím mohl pokrčit rameny, kdyby se pesimistická zpráva netýkala rovněž Česka. Komentář Berlín 6:30 1. dubna 2024

Přitom nejde jen o notoricky známý fakt, že v Česku můžeme čekat vichřici vždycky, když u sousedů za Šumavou zafouká. Krize Německa je důsledkem stejné vnitřní nerovnováhy, jaká trápí také Čechy.

Jak napsala komentátorka Dorothea Siemsová z Weltu: „Nikdo by neměl podléhat iluzi, že oživení přijde samo. Největší ekonomika Evropy bojuje s největšími strukturálními problémy za celá desetiletí. Počínaje od chybějící motivace k práci až k vysokým cenám energií a šílené přeregulaci.“

Tím novinářka pouze shrnula devadesátistránkovou zprávu věhlasných expertů, podle níž nejde jen o to, že se zpozdila poptávka po velkých investičních celcích, které Německo vyváží do celého světa, ale že hospodářský výkon minimálně stejně brzdí probíhající transformace ekonomiky na obnovitelné zdroje a nepříliš racionální politika vlády při podpoře průmyslu, o zastaralé infrastruktuře a vysokých daních nemluvě.

Ředitel jednoho z vědeckých ústavů Stefan Kooths přitom vládu varoval, aby se snažila situaci vylepšit pouze tím, že uvolní dluhovou brzdu a začne ještě víc dotovat průmyslové podniky. „Musí spustit skutečné reformy – na pracovním trhu, při regulaci a byrokracii.“

Takřka stejnými slovy by bylo možné hodnotit aktuální stav tuzemské ekonomiky. Je pravda, že experti České národní banky při své poslední prognóze ještě předpovídali mírně lepší růst o 0,6 procenta, na druhé straně ještě na rozdíl od německých kolegů svou prognózu neupravili podle skutečných výsledků z prvního čtvrtletí.

Reforma nutná

Na celém příběhu z Německa, a zřejmě také z Česka, je pozoruhodný jeden obecný rozměr. Jako kdyby se všechno, co podnikají velcí manažeři a politici, míjelo s realitou. V posledních letech se všichni snažili ekonomiku nějak oživit, pustili se i do ambiciózních projektů, přesto nemá jejich snaha reálný efekt.

Dalo by se říct, že podniky a různé zájmové skupiny vyžadují podporu od státního rozpočtu, vláda přičinlivě rozdává peníze daňových poplatníků, zmíněné strukturální či systémové problémy se tím ale pouze prohlubují.

Jinými slovy, vládní instituce i podniky by rády pokračovaly v zajetých kolejích, jen by je trochu namazaly vyššími dotacemi. Jenže právě to už nefunguje. Něco se musí změnit, tedy reformovat.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy