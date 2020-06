Německo totiž od 1. července převezme na půl roku předsednictví Evropské unie a kancléřka povede jednání o sedmiletém rozpočtu včetně evropského balíku peněz na obnovu ekonomik po koronakrizi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Šabata: Proč Angela Merkelová zachraňuje českou ekonomiku

Berlínská vláda právě přijala další sadu opatření k podpoře hospodářství a celkově už je to v přepočtu za 23,5 bilionu korun. Takto robustně nezachraňuje ekonomiku v krizi žádná země na světě. Propad letošního HDP se v Německu odhaduje až na sedm procent, vláda Angely Merkelová chce vrátit ekonomiku na předkrizovou úroveň do dvou let.

Co to znamená pro Česko? Zásadní impuls. Řekněme takový COVID Německo, který je do budoucna důležitější než všechny programy COVID české vlády. Čísla to dokládají zřetelně: čtyři pětiny českého HDP tvoří export, 85 procent z něj míří do Evropské unie a přímo do Německa třetina. Loni tam české firmy vyvezly zboží za 1,45 bilionu korun. Půjde-li německá ekonomika po krizi rychle nahoru, vyveze se s ní i ta česká. Propojenost obou je velmi těsná a netýká se jen automobilového průmyslu.

Silný hlas Evropy

„Německo musí pomoci sousedním zemím oživit jejich ekonomiky,“ prohlásila nedávno Angela Merkelová a nebyla to jen proklamace. Německo je exportní ekonomika a i pro ni je životně důležité, aby se dařilo celé Unii. Není žádné tajemství, že Němci udělali historický obrat a souhlasí se společným evropským zadlužením nikoli kvůli nové náklonnosti k Italům či Řekům, ale právě proto, že by německou ekonomiku drtivě postihl případný krach Itálie a Španělska. O rozpadu společného trhu nebo eura nemluvě.

A tak si německé předsednictví jistě rychle poradí s prosazením podpůrného evropského balíku za 750 miliard eur, i když k němu zatím spořivá čtyřka nebo český premiér mají podstatné výhrady. A to bude druhá příznivá zpráva pro českou ekonomiku.

Masokombináty jsou ideální pro šíření koronaviru, druhá vlna ale podle německé vlády bezprostředně nehrozí Číst článek

Při minulém předsednictví Německa v roce 2007 byla unie taky v krizi – zablokovaná kvůli Evropské ústavní smlouvě. Průlom, po němž následovala institucionální reforma, tehdy vyjednala – Angela Merkelová.

„Patřím k lidem, kteří raději dojdou k určitému kompromisu, než na veřejnosti lpět na nějakém postoji; je to praktičtější a politicky se to spíše dočká uvedení do praxe,“ popsala jednou kancléřka svůj recept na úspěch ve složitých jednáních. Doma má přitom přezdívku Angela Machiavelli nebo rovnou Merkiavelli.

Angela Merkelová tedy české ekonomice pomůže ne proto, že má v Praze stále přátele a rozumí střední Evropě i její komunistické minulosti jako žádný jiný evropský lídr, ale proto, že jde o životní zájem ekonomiky německé.

Je dobré vědět, že do zásadních jednání vstupuje přesvědčená Evropanka a demokratka, která k německému předsednictví v parlamentu řekla: „Právě v této době potřebuje svět silný hlas Evropy v otázce ochrany lidské důstojnosti, demokracie a svobody.“

Klíčový summit EU začíná 17. července, a to má kancléřka zrovna 66. narozeniny.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus