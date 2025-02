Česko porušuje právo na bydlení. Bude to politiky někdy zajímat?

Česko porušuje právo na bydlení a má to dopad na zranitelné skupiny osob, především co se romské menšiny týká. To nám říká Evropský výbor pro sociální práva, který funguje při Radě Evropy. Před lety se na něj obrátily organizace pracující s lidmi bez domova. Ti se v problematice orientují a moc dobře vědí, jak málo stát dělá pro lidi ohrožené pádem na sociální dno, především co se bydlení týká.

Komentář Praha 16:30 8. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít