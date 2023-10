Pokud chtějí politici a političky řešit problematiku drog a závislostí na nich, musí upustit od represe a vydat se jinou cestou. To, a mnohé další, píše v přelomové zprávě vysoký komisař OSN. Český překlad jeho zprávy se dočkal i veřejného uvedení. U něj nechyběl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková, vedoucí kanceláře OSN v ČR Michal Broža a zástupci organizací působících ve vězeňství. Komentář Praha 6:29 19. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní oblastí, na kterou se OSN zaměřuje, je samotná kritika takzvané „války proti drogám“ (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Zpráva přináší komplexní a důležitou reflexi stávajících politik v oblasti drog, ať už jde o způsob, jakým trestnou činnost vázanou na tuto oblast postihujeme, nebo o socio-ekonomické pozadí závislostí či regulovaný přístup k návykovým látkám.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Apolena Rychlíková: Jak se stavět k problematice závislosti na drogách? Represe to neřeší, varuje vysoký komisař OSN

Zpráva se zaměřuje na několik zásadních oblastí. Tou hlavní je samotná kritika takzvané „války proti drogám“, což je termín, který se ve veřejném prostoru objevuje celá desetiletí. Označuje globální kampaň, kterou vedou státy a mezinárodní organizace za účelem potlačit užívání drog a odstranit nelegální obchod s drogami.

Výsledky tohoto přístupu ale ukazují, že represe jako hlavní strategie selhává. Ba co hůř: dost možná problémy spojené s drogami ještě řetězí. A to i proto, že potrestáni bývají ti nejvíce zranitelní v rámci celého, často globálního drogového řetězce. Ať už jde o drobné dealery, nebo samotné závislé.

Odborný přístup

Regulovaný trh s částí drog zajistí lepší kontrolu, míní Vobořil. Pašování to nevyřeší, namítá Frydrych Číst článek

Dále zpráva mluví o nutnosti alternativních trestů, o bezpečném přístupu k návykovým látkám nebo jejich substitucím, o tom, že je nutné zaměřit se i na duševní zdraví lidí v závislostech či jejich sociální zázemí. Zmiňuje taktéž otázku lidských práv: světový boj s drogami je dle komisaře významně porušuje.

Česko patří v rámci drogové politiky k těm více liberálním zemím. Ale ukazuje se, že jsme trochu usnuli na vavřínech. To se svými aktivitami snaží Jindřich Vobořil (ODS) a jeho tým změnit a Českou republiku v oblasti drog zase vrátit na progresivní mapu.

Setkávají se však s celou řadou nepoučených a zaujatých reakcí, a to i z vlastní vlády. Především zástupci KDU-ČSL se k Vobořilově práci vyjadřují kriticky a neváhají ho označit za „prodrogového koordinátora“.

Těžko říct, co by lidovci řekli na zveřejněnou zprávu Vysokého komisaře OSN, která bourá jeden předsudek za druhým. Přečíst by si ji každopádně měli. Už jen proto, aby pochopili, kde se v dnešní době nachází odborný přístup k drogám i závislostem. Třeba by pak pochopili, že jimi prosazovaná represe nepředstavuje cestu dopředu, ale naopak: velký krok zpět. Nejen pro samotné lidi v závislosti, ale i pro společnost jako takovou.

Autorka je publicistka a dokumentaristka