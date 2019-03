Politické pády a návraty

Mrtví vstanou z hrobů, apokalypticky se s oblibou straší v béčkových hororech, když se začnou dít divné věci. Občas se podobná scéna odehraje i v politice.Že se někdejší slavní snaží tu a tam vrátit, je běžné. Ale pokusí-li se o to člověk symbolizující éru, která se podepsala na prudkém poklesu důvěry lidí v politiku, jde přeci jen o událost mimořádnou. Komentář Praha 7:20 12. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Langer | Foto: Stanislav Heloňa / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Když se kdysi Ivan Langer, hvězda občanských demokratů v letech 1998-2010, letitý místopředseda a za Mirka Topolánka i ministr vnitra, stahoval do ústraní, dušoval se, že ODS nikdy za žádnou jinou holku nevymění.

Slovo dodržel – a současnému předsedovi Petru Fialovi beztak způsobil infarktové stavy. Léta se pohyboval jen v zákulisním šeru, teď byl ale zvolen do vedení regionální rady ODS na Olomoucku. Prý nejde o funkci politickou, nýbrž manažerskou. To ale ať vykládá holubům.

Langer je muž talentovaný a politik všemi mastmi mazaný. Těžko popřít, že v exekutivní funkci též mnohému pomohl. Zbylo po něm i policejní heslo „Pomáhat a chránit“. Ovšem s respektem jako o „Íčkovi“ o něm hovořilo i podsvětí okolo kmotra Františka Mrázka.

Historie se opakuje

Bylo by však nespravedlivé nerozdělit pozornost i mezi další politické potížisty. Občanským demokratům například v Moravskoslezském kraji předsedá Pavel Drobil, bývalý místopředseda ODS a exministr životního prostředí, který odvolal šéfa Státního fondu životního prostředí Libora Michálka poté, co ten upozornil na kšefty Drobilových spolupracovníků uvnitř úřadu.

K vlivným sociálním demokratům, zejména na Liberecku, patří někdejší poslanec Michal Kraus, jenž se na počátku tisíciletí namočil do podivného obchodu s kakaovými boby.

Generálním manažerem TOP 09 byl ještě nedávno bývalý vlivný lidovecký poslanec Pavel Severa. Toho však nyní dohnalo podezření z podvodů.

Není na škodu si čas od času všimnout, jak se vede starým známým z dinosauřích etap české politiky. Zvlášť když na tepání jejich hříchů postavilo svůj úspěch Babišovo hnutí ANO. Ale i zde platí stará pravda, kterou od arabských básníků převzali staří latiníci a my ji dnes čteme na branách řady hřbitovů: „Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy.“

Jak jinak než jako výlet po stopách tradičních politiků pojmenovat aktuální kauzu předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka? Copak je normální poletovat mezi zástupci soukromé firmy provozující výběr mýta a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který firmu prošetřuje?

Faltýnek má ostřílené lokty coby politik, ale i coby byznysmen. Jeho osobní kontakty, ústící ve schopnost dosadit kohokoli kamkoli, jsou proslulé.

Dosáhly i mezi aktéry čerstvé brněnské kauzy týkající se kšeftů s veřejnými zakázkami. Vedle několika podnikatelů vzala policie do vazby i dvojici brněnských reprezentantů hnutí ANO Jiřího Švachulu a Petra Liškutina.

Mimochodem, o Brnu se i v minulosti hovořívalo jako o městě prolezlém šíbry a proradnými politiky. Jenom odpovědnost se stáčela k ODS, která v něm měla dlouhodobě největší vliv. Pak převzalo otěže ANO – a my teď sledujeme vypadávání kostlivců z jeho skříní. Uvidíme, co bude dál: město už mají pod palcem opět občanští demokraté.

Historie se opakuje, nebo se přinejmenším ve spirálách vrací. Aspoň díky tomu vidíme, že rozdíl mezi tradičními stranami a novějšími, původně protestními hnutími, až tak velký není. Tam i tam mají černé ovce a tam ani tam leckdy nevědí, co s nimi.

I kdyby si takový Jaroslav Faltýnek musel sbalit svých pět švestek, nikde není psáno, že se co nevidět po vzoru Ivana Langera nevrátí.