Nestandardní zakázka, Kremlíkovo chování i jeho odvolání

Pokus o šmírování se nekonal. Vše proběhlo v souladu se zákonem. Alespoň se na tom shodl sněmovní bezpečnostní výbor. Postavil se tak za Bezpečnostní informační službu. Ta je podezírána z toho, že zakázku na elektronické dálniční známky pro osobní vozidla chtěla využít k snazšímu sledování osob. Komentář Praha 13:15 7. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vzhledem k tomu, že ke konkrétní známce bude přiřazeno určité vozidlo a jeho pohyb po placených úsecích tuzemských silnic bude monitorován, se podobné úvahy přímo nabízejí. Tím spíš, když část zadání zmiňované zakázky byla utajená. To pochopitelně otevírá prostor pro různé spekulace. Nejde je jednoznačně vyvrátit. K příslušným dokumentům se nedá z otevřených zdrojů dostat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý komentář Petra Hartmana

Veřejnost musí spoléhat na názor poslanců. Ti z bezpečnostního výboru měli možnost prostudovat komunikaci mezi BIS a ministerstvem dopravy. Podle nich v ní nejsou žádné požadavky, které by odporovaly platným zákonům této země. To ale nevylučuje, že systém elektronických dálničních známek nebude možné využít v práci tajných služeb.

V době digitálně propojené společnosti by zároveň bylo iluzorní věřit tomu, že nemají možnost monitorovat pohyb osob i jiným způsobem než přes vozidla vybavená elektronickou dálniční známkou.

Nejen e-shop

Spor o to, jakým způsobem byla zmiňovaná zakázka vypsána, se netýká pouze důvěryhodnosti BIS. Ve hře je také její cena. Může se nakonec ukázat, že nebyla tak výrazně předražená, jak bylo premiérem prezentováno. Bezpečnostní hledisko zakázky zároveň ještě více upozorňuje na absurdnost akce zvané hackathon. Ta měla demonstrovat, jak rychle a levně lze vytvořit e-shop na prodej známek.

Svár o případné šmírování občanů názorně dokazuje, že nemělo jít o obyčejný internetový obchod, ale o citlivý systém, který měl splňovat řadu bezpečnostních požadavků. Proto může být podstatně dražší. To by však narušilo scénář odvolání ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO), který oficiálně skončil kvůli předražené zakázce. Ukazuje se, že nemuselo jít o hlavní důvod. Alespoň podezřelá korupční aféra kolem něj to naznačuje.

Pokus o úplatek

Kremlíkovo podivné chování vyvolává řadu otázek. Za uspokojivou odpověď na ně nejde považovat slova premiéra Andreje Babiše (ANO). Konkrétně o tom, že Kremlíkovu postupu nerozumí a že je to záležitost policie.

Vnímám to tak, že někdo úmyslně přiváděl pozornost k BIS, říká místopředseda bezpečnostního výboru Číst článek

Premiér si totiž Vladimíra Kremlíka vybral, na jeho práci dohlížel a o sporné zakázce a také o podezřelé korupční nabídce s ním komunikoval.

Jak už to v podobných případech bývá, veškerou zodpovědnost hodil na ministra. Problémů se zbavil tím, že ho odvolal. A protože Kremlík není členem hnutí ANO a ani vlády, nemá Andrej Babiš důvod se jeho osobou dále zabývat.

Tak to chodí v životě manažerů, kteří vyslyší nabídku premiéra a jsou ochotni usednout v jeho vládě. To jim zaručuje, že v případě potřeby na sebe musí vzít veškerou zodpovědnost a odvrátit tím pozornost od premiéra. V případě Vladimíra Kremlíka to působí tak, že se mu tuto část ministerské role příliš hrát nechce.

Autor je komentátor Českého rozhlasu