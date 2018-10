Barák před demolicí a tragikomický Hamáček

Na začátek jeden povolební citát. „Nebaví mě poslouchat, že ČSSD prohrála či někomu ustupuje. Jsme čtvrtí mezi parlamentními stranami na mandáty a pět kandidátů postupuje do druhého kola senátních voleb. Volby ukázaly, kde nám věří, a kde ne. Je to impuls přijít s novými lidmi, vizemi a nápady a uspět za dva roky v krajských volbách!“ Komentář Praha 7:35 9. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ČSSD Jan Hamáček | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Citát pochází od předsedy sociální demokracie Jana Hamáčka. Nejde při jeho hodnocení ani tolik o způsob interpretace výsledků ČSSD, s nímž přišel její šéf. Hamáček to očekávaně prezentuje ve stylu starého sovětského vtipu: Brežněv a Nixon jednou soutěžili v běhu na sto metrů. Vyhrál Nixon. Moskevské noviny druhý den vyšly s titulkem: Krásné druhé místo soudruha generálního tajemníka, americký prezident druhý od konce.

Mnohem zajímavější je podívat se na to, jak věří vlastnímu předsedovi jiní sociální demokraté. Josef Bernard je za oranžové hejtmanem Plzeňského kraje. Jeho hodnocení voleb se v ničem neshoduje se závěry, které z výsledků ČSSD vyvodil předseda Hamáček.

Bernard mimo jiné napsal: „Byl to debakl a pořádný. Nemá cenu si nic nalhávat. Přitom postup léčby nebyl tak náročný. Držet se základních mantinelů svoboda, demokracie, solidarita a prosperita. Namísto toho jsme se zejména intenzivně opalovali.

Tu jsme z toho rudli, proháněli se s motorkářským gangem z divokého východu, nechávali jsme se obdivovat východními trolly na facebooku a tancovali hradní častušku, občas někdo zhnědnul a s vervou se pustil do cikánů a jiných nepřizpůsobivých individuí, obdivoval se autoritářským vůdcům a dštil síru na tu prokletou Evropskou unii. Prostě, aby se v tom čert vyznal, natožpak chudák volič.“

Až to budu natírat příště, vy už tady nebudete

Plzeňský hejtman dodal, že podle něj žádné rychlé a jednoduché řešení pro sociální demokracii nyní neexistuje a že je před ní dlouhé období reformní a mravenčí práce. Zajímavé je, že stejně negativně pojal výsledky voleb také funkcionář, kterého Bernard kritizuje.

Indiánské jméno tohoto sociálního demokrata by mohlo znít: Ten, Který Se Prohání S Motorkářským Gangem Z Divokého Východu. Občanským jménem je to Jaroslav Foldyna a funkcí místopředseda ČSSD. A právě že už nebude. Zklamán výsledky rezignuje na všechny stranické posty. Pojal svůj boj za lepší partaj ve stylu sebevražedného komanda ze Života Briana.

Předseda strany, který vystupuje s prohlášeními o tom, že barák je třeba jenom vymalovat, protože jinak má pevné základy a bude stát ještě dlouho, zatímco mu za zády nájemníci skáčou z oken, vjíždějí si do vlasů a otevírají plyn v kuchyních, je tragikomický. To je snad to nejhorší, co se může politikovi stát.

Jeden ze sociálnědemokratických matadorů Martin Tesařík měl po vyhlášení výsledků voleb říci: „ČSSD je tady 140 let. Až se ekonomice nebude celosvětově dařit tak jako dnes a začnou se utahovat šrouby vůči zaměstnancům, znovu přijde náš čas.“

To zas vyvolává v paměti reklamu na Antirezin. Znáte ji? To je ta, v níž chlap říká tchyni: „Až to budu natírat příště, vy už tady nebudete.“

Autor je komentátorem deníku Právo.