Zdá se, že americké sankce namířené na výstavbu rusko-německého plynovodu, taženého po dně Baltského moře a známého jako Nord Stream II, jsou účinné alespoň do té míry, že výstavbu zpomalily. Dotkly se hlavně externích dodavatelů technologií a materiálu, kteří si to nakonec ve valné většině kvůli jedné zakázce rozmysleli s Američany rozházet. Chybí sice pouhých 150 kilometrů potrubí, nicméně i nad nimi visí otazník. Komentář Praha 6:29 29. ledna 2021

Meklenburská vláda přišla s nápadem velice úspěšně uplatňovaným v obchodě se zbraněmi. Založila nadaci, úředně mající za cíl ochranu životního prostředí a obranu proti oteplování klimatu, a vybavila ji kapitálem ve výši 200 tisíc eur.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ivan Štern: Zdánlivě průhledný trik meklenburské vlády

V zakládací listině vedle záplavy ušlechtilých vět se jen kdesi v koutku krčí nenápadné ustanovení, že se nadace pro potřeby třetích stran může stát překupníkem technologií a materiálu. Ruská společnost Gazprom, investor a budoucí provozovatel plynovodu, jí pro deklarovanou ušlechtilost poskytla vzápětí dar ve výši 20 miliónů eur.

Trik, za kterým si stojí meklenburská předsedkyně vlády Manuela Schwesigová, rozlítil liberálního europoslance Alexandra Lambsdorffa. Pro stanici Deutschlandfunk plynovod označil za nepřátelský počin vůči Ukrajině a Polsku a zapochyboval, že meklenburský trik Američanům vytře zrak.

Jeho přesvědčení nesdílím.

Meklenburská vláda není přece tak naivní, aby si nespočítala, že praxe zneužívat humanitární neziskové organizace a nadace pro nekalé účely je ve světě natolik rozšířena, že spíš je možné pochybovat o tom, že by v tomto případě Američané vykřikovali: Král je nahý!

Dokončit, ale nepoužívat?

Rozumný je ale ten druhý Lambsdorffův návrh. V zásadě proti plynovodu nic nemá. Vadí mu, že jej uskutečňuje vláda nepřátelsky naladěná vůči Ukrajině a Polsku, nakonec i vůči celé Evropě. Stavba by se měla zastavit a dokončit až v okamžiku, kdy v Kremlu usedne vláda hrající podle demokratických pravidel. Už to samo Ukrajině i Polsku vyváží újmu, že plynovod nevede přes jejich území.

Patrně podobně spekuluje i vláda berlínská. Nápadně k tomu totiž mlčí. Možná plynovod zamýšlí dokončit, plyn ale neodebírat a počkat si, až v Kremlu usedne někdo jako Alexej Navalnyj.

Pokud tomu tak je, připomíná to jistého soudruha podplukovníka. Když vykládal na vojenské vysokoškolské přípravce princip balistické dráhy střely – nakreslil pro ilustraci na tabuli z profilu dělo, aby z ústí jeho hlavně vyvedl umnou čáru do oblouku skosenou –, přihlásil se mu student a dotázal se, jestli by bylo možné střílet za roh, kdyby se dělo položilo na bok.

Podplukovník se zamyslel a pronesl onu nesmrtelnou větu: Teoreticky to možné je, v praxi se to nepoužívá. I plyn neodebírat je nakonec teoreticky možné.

Autor je publicista