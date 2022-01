Nord Stream 2 jako součást sankčního balíčku

Těžko říct, jakou váhu má plynovod Nord Stream 2 ve strategických úvahách ruského prezidenta Vladimira Putina. Těžko říct, protože do jeho hlavy v tyto napjaté dny vidí málokdo, ač se o to jeho protihráči snaží sebevíc. Jisté je, že se tento plynovod dostal posledními tahy mezinárodní politiky do popředí, kde se už rozhoduje o tom, zda ho obětovat, nebo zachovat.

