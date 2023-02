Pochybnosti občana Pavla o valorizaci důchodů čeká proměna v prezidentský čin

Platí to za předpokladu, že se vládní koalici podaří překonat opoziční obstrukce a prosadí změnu valorizace penzí. Musí s ní uspět nejenom ve Sněmovně, ale také u koaličních senátorů. Jejich podpora přitom nemusí být automatická.

Fialův kabinet už to zažil v době, kdy prosazoval změnu pandemického zákona. Tehdy po překonání rozsáhlých sněmovních obstrukcí narazil v Senátu, kde se opírá o pohodlnou většinu. Obstrukční anabázi si proto vládní koalice zopakovala a veto přehlasovala.

U valorizace penzí by to rovněž dokázala. Nemá k tomu ale neomezený časový prostor. Případné překonání senátního veta by navíc nemuselo být jedinou překážkou. Má-li v červnu na výplatě důchodů vláda ušetřit miliardy korun, musí příslušná změna vyjít ve sbírce zákonů nejpozději do 22. března.

Pochybnosti o počínání koalice

K tomu je mimo jiné potřeba vyjádření prezidenta. Na své rozhodnutí má 15 dnů. Pokud do té doby zákon ani nevetuje, ani nepodepíše, vyjde po uplynutí tohoto času ve zmiňované sbírce a začne platit. Dříve to není možné. Právě tímto způsobem by Petr Pavel mohl zabránit nižší valorizaci důchodů od června.

Pokud by zákon „pouze“ vetoval, mohla by jeho veto vládní koalice ve Sněmovně překonat. Stihla-li by to až po zmiňovaném březnovém termínu, měla by stejně smůlu. Petr Pavel má jako občan o způsobu změny valorizace penzí pochybnosti. Od 9. března už v jeho případě půjde o názor prezidenta. Jak nyní prohlásil, dostane-li na stůl novelu valorizace důchodů, buďto ji podepíše, nebo vetuje. Konkrétní být nechce.

V prvním případě sklidí kritiku od opozice, že hned při první příležitosti dokázal, že jde vládě na ruku. Jestliže zákon vetuje, bude mu Fialův kabinet vyčítat, že mu od začátku hází klacky pod nohy. Ty tam však kladou pochybnosti o tom, zda způsob změny valorizace penzí není v rozporu s Ústavou. Jednak kvůli vyhlášení stavu legislativní nouze, jednak kvůli tzv. retroaktivitě.

Nešlo by tedy o rozmar nově zvoleného prezidenta, kterým by se snažil zasahovat vládě do prosazování jejího programu. Naopak existují velmi závažné pochybnosti o ústavně čistém počínání vládní koalice v tomto konkrétním případu.

Momentálně tak nelze vyloučit, že obavy občana Pavla by se mohly proměnit ve veto prezidenta. Ať už k němu dojde, nebo zákon hlava státu podepíše, má Petr Pavel už nyní jisté, že zdaleka ne všichni ho za jeho rozhodnutí pochválí.

Autor je komentátor Českého rozhlasu