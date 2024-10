V čele KDU-ČSL se sice objevila jiná jména, ale nejsou nová a neznámá. Zvednout lidovce z pomyslného dvouprocentního dna alespoň do pětiprocentních výšek se pokusí dva jejich bývalí předsedové. Marek Výborný v pozici muže číslo jedna. Záda mu bude krýt Pavel Bělobrádek, tedy člověk, který dokázal stranu vzkřísit v momentu, kdy se ocitla ve finančních problémech a mimo sněmovnu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Hartman: Sjezd KDU-ČSL přinesl změnu v podobě dvou bývalých předsedů

V jejím čele vydržel téměř devět let. Na jaře 2019 ho vystřídal právě Marek Výborný. Ten z rodinných důvodů v čele KDU-ČSL dlouho nevydržel. Nyní se do předsednického křesla vrátil. Z tohoto výčtu je zřejmé, že v nejvyšších lidoveckých patrech se neobjevily neokoukané tváře.

Pod jejich vedením nelze rovněž očekávat, že by se změna ve fungování strany promítla do odchodu KDU-ČSL z vlády. Zároveň je velmi pravděpodobné, že do příštích sněmovních voleb půjde opět na společné kandidátce s občanskými demokraty a s TOP 09.

Není divu, že část nespokojených lidovců marně zkoumá, v čem spočívá zásadní změna. Dá se říci, že se nekoná a že po ní nebyla mezi delegáty skutečná poptávka.

Tvorba zázraku

Jedna se přesto nabízí, byť se na první pohled nezdá tak důležitá. Nově vytvořený tandem by měl tvořit harmoničtější duo, než jaké představoval dnes už bývalý předseda Marian Jurečka s prvním místopředsedou Janem Bartoškem.

Jeho si tehdejší šéf lidovců nevybral. Byl mu delegáty navolen tak říkajíc navzdory jeho přání. Což se postupně promítlo do jejich poněkud skřípající spolupráce.

Marek Výborný byl úspěšný, byť až na druhý pokus. Delegátům nabídl dva vhodné adepty – Petra Hladíka a Pavla Bělobrádka.

Vedení KDU-ČSL je kompletní. Místopředsedy se stali nováčci Brzesková, Horák, Pláteník a Hulicius Číst článek

Do boje o jejich přízeň se nejprve vydal Petr Hladík. Ve volbě, ve které neměl soupeře, opakovaně propadl. Takovýto výsledek může výrazně oslabit jeho ministerskou pozici. Názorně se ukázalo, že za ním nestojí většina jeho vlastní strany. Naopak Pavel Bělobrádek v opakované volbě uspěl hned v prvním kole.

Bude se tak z významného postu podílet na tvorbě zázraku. Ten by měl spočívat v tom, že lidovci získají zpět svoji svébytnost, a tím i větší voličskou přízeň. Přitom nerozloží vládní koalici. Zároveň si dokážou vyjednat volitelná místa na kandidátkách Spolu, aby i v budoucnu měli pokud možno silný poslanecký klub.

Pokud to nové vedení nedokáže, těžko vysvětlí svým stranickým kolegům, k čemu byla dobrá změna. Byť spočívala především v tom, že vicepremiéra Fialovy vlády Mariana Jurečku nahradil v čele strany ministr zemědělství Marek Výborný.

Přitom oba dva podporují strategii, která sice přinesla lidovcům 22 poslaneckých křesel, ale zároveň je delší dobu drží na pouhých dvou procentech voličské přízně.

Autor je komentátor Českého rozhlasu