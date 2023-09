Problémy ruských navrátilců z války na Ukrajině

Začněme statistikou: Za půldruhého roku války na Ukrajině přišlo o život skoro 50 tisíc ruských vojáků a více než 133 tisíc už získalo statut válečného veterána. Někteří z nich se přitom z fronty vrátili nadobro a teď se adaptují na běžný civilní život. Když je Putin do války posílal, zřejmě ani nevzdechl na to, jak může pro někoho být návrat těžký. Váleční veteráni jsou navíc mnohem významněji ohroženi tím, že se z nich stanou bezdomovci. Komentář Moskva 6:30 3. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za půldruhého roku války na Ukrajině přišlo o život skoro 50 tisíc ruských vojáků a více než 133 tisíc už získalo statut válečného veterána (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Na Západě se na rozdíl od Ruska už dávno zkoumá, proč jsou navrátilci z frontových bojů bezdomovectvím ohroženi daleko víc než běžná populace. Podle analýzy odborníků z lékařské fakulty Yaleské univerzity se v USA bezdomovci stává až 10 procent válečných veteránů. A konkrétní příčiny?

Problémy se zdravím

Veteráni mají podstatně větší problém s fyzickým zdravím než zbytek populace. Totéž platí i o zdraví psychickém – a sem nepatří jen posttraumatické poruchy, ale i časté závislosti, hlavně na alkoholu a na drogách.

Když vojáci nadlouho opouštějí domov, oslabují se také jejich sociální kontakty – zejména v těch případech, kdy doma nemají stálého životního partnera.

Zajímavé je, že často jsou bezdomovectvím ohroženi lidé, kteří do války odešli dobrovolně. Často jsou to totiž jedinci ve špatné materiální situaci, nemající podporu rodiny. Na těchto závěrech není nic neobvyklého, a kdyby Rusové chtěli, určitě by dost a dost materiálů našli i ve vlastních análech.

První obrovskou skupinou takto ohrožených lidí byli na počátku 90. let afghánští veteráni, z nichž se postupem času nejednou stávali vyložení asociálové, kteří nebyli s to vrátit se do běžného civilního života.

Totéž samozřejmě platí o navrátilcích z obou čečenských válek: i ti často končili v lepším případě ve všelijakých soukromých bezpečnostních službách a ochrankách, v horším pak přímo v tenatech organizovaného zločinu.

V současné době ruským válečným veteránům rozhodně jejich situaci nikterak neusnadňuje ani fakt, že zatímco na frontě pobírali peníze na ruské poměry vskutku pohádkové, jako vysloužilci od státu dostávají v přepočtu něco přes tisíc korun. A za to se bez jiného příjmu v Rusku přirozeně vyžít nedá.

Autor je komentátor Českého rozhlasu