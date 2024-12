Sázka na plyn? Začala zima, za dveřmi čeká další krize v energetice

Takzvaný lex plyn by měl urychlit schvalování a výstavbu paroplynových elektráren nad 100 megawattů – a tedy zajistit, aby se Česko nedostalo do problémů s nedostatkem energie a výhledově by mohl pomoci i snížit ceny. Tvrdí to alespoň ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, který chce novou legislativu projednat v rámci vlády co nejdřív tak, aby ji mohl předložit poslancům do konce ledna příštího roku. Komentář Praha 16:30 9. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plynovod (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Česká republika je – bohužel z hlediska odběratelů – stále premiantem mezi zeměmi Evropské unie, tedy co se týká cen elektřiny. Navíc se nezdá, že by cokoliv mohlo přispět k jejich snížení. Naopak to vypadá, jako by se všechno semklo proti. A to jak na domácím, tak i na zahraničním poli.

Co se týká Evropy, tak tady se v posledních dnech stále častěji hovoří o tom, že přichází nová energetická krize. Kvůli chladnému počasí hrozí vyčerpání zásob plynu a jejich doplnění se každým dnem prodražuje.

Důvodů je několik, mezi ty hlavní patří nejisté dodávky ze zahraničí, dále rostoucí konkurenci především ze strany asijských zemí, a hlavním viníkem je válka na Ukrajině, kde mimo jiné hrozí, že na konci roku vyprší ruská tranzitní dohoda o dodávkách plynu do Evropy.

Zranitelná ekonomika?

Další kapkou pro ceny v Evropě bylo uvalení sankcí ze strany Spojených států na ruskou Gazprombank, která byla klíčová pro zajištění dodávek ruského zemního plynu do EU.

Ruský prezident Vladimir Putin sice záhy po zavedení sankcí upustil od požadavku, aby zahraniční obchodníci při nákupu ruského plynu využívali pouze Gazprombank, přesto představitelé Unie vyvíjí tlak na zmírnění sankčních opatření, protože tvrdí, že představují riziko pro bezpečnost dodávek plynu do Evropy.

Ceny plynu jsou aktuálně na nejvyšší úrovni za více než rok. Analytici předpovídají jejich další růst o 40 až 50 procent na 70 euro za megawatthodinu. Před pandemií se plyn průměrně prodával za 17 až 18 eur/MWh.

Vysoká cena plynu se posléze negativně promítá do spotových cen elektřiny po celé Evropě, Česko nevyjímaje. Vážený průměr cen v ČR vzrostl za poslední měsíc téměř o polovinu a dostal se na nejvyšší měsíční cenu za tento rok.

Drahá energie je stále častěji zmiňována jako jeden z faktorů, které ohrožují konkurenceschopnost evropské ekonomiky včetně německé, se kterou je na bázi subdodávek výrazně propojená ta česká. Slova jako deindustrializace se v souvislosti s Evropou objevují stále častěji.

Mezinárodní měnový fond v poslední zprávě o české ekonomice upozornil, že ji činí zranitelnou vysoká energetická náročnost. Tradiční průmysl, který byl tahounem v minulosti, ztrácí dech, i proto je růst HDP stále spíše anemický.

Nová hvězda, která by nakopla tuzemské hospodářství, na obzoru nevzešla. Návrh na zjednodušení výstavby paroplynových elektráren pomůže výhledově stabilizovat dodávky energie.

Na otázku, jak dlouho bude tuzemský průmysl, a vlastně i celá ekonomika schopna dlouhodobě absorbovat vysoké ceny plynu a energie a současně zůstat konkurenceschopná, ale neodpovídá.

Autorka je komentátorka Hospodářských novin