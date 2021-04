Jistě, pane ministře. Velice dobře komunikujeme, odvolávám vás za špatnou komunikaci

Česká republika zažila poměrně zajímavé středeční dopoledne. V zemi se objevil nový ministr zdravotnictví, aniž by se v tu chvíli kdokoliv dozvěděl, proč musel skončit ten předchozí. Takovéto výměny na vysokých státních postech, aniž by se nějak zdůvodňovaly veřejnosti, jsou možná zvyklostí ve Střední Asii. Ve Střední Evropě, v členské zemi Evropské unie, bychom něco podobného ovšem akceptovat neměli. Komentář Praha 18:23 7. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) | Foto: Jan Handrejch | Zdroj: Profimedia/Právo

Přece jen jsme stále ještě demokratická země, a jak taková bychom si měli zakládat na transparentnosti. Vlastně bychom ji měli přímo vyžadovat.

Až o dvě hodiny později, když premiér nového ministra Petra Arenbergera uváděl do úřadu, teprve řekl, proč skončil ten starý.

„Důvod není ten, že bych byl nespokojen s jeho prací. Byl skutečně velice pracovitý ministr a my jsme i velmi dobře komunikovali. Problém byl v tom, že se rozcházíme v názoru, jak by resort zdravotnictví měl fungovat. My jsme o tom hned na počátku spolupráce diskutovali. Zdůrazňoval jsem, že důležitý je také marketing, komunikace, PR,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Babiš tedy říká, že odvolal ministra, s nímž byl podle svého vyjádření vlastně spokojený. – A skvěle komunikovali, i když problém je komunikace... U té je zajímavé se zastavit.

Vyčítá-li premiér někomu špatnou komunikaci, je to přinejmenším úsměvné. Ostatně, jak dobře umí komunikovat, předvedl přímo na osobě ministra Jana Blatného.

Člověk, který stojí v čele vlády v těžké době, kdy země rok bojuje s pandemií, se na tiskové konferenci vlády jako správný lídr národa v podstatě neukazuje. Přijde jen jednou za čas, a to už musí být. Jsou chvíle, kdy by přijít měl. Samozřejmostí by měly být okamžiky, kdy uvaluje na zemi další omezení, zákazy a příkazy.

Chtě nechtě, šéfem téhle vlády je on, a nikoliv Karel Havlíček (byť by další funkci jistě zvládl), bez něhož se žádná tisková konference z Úřadu vlády neobejde. Jak víme, děje se tak výjimečně. A pak jsou momenty, jako bylo úterý.

Ať se v tom smaží sami

Mediálním prostorem probleskovaly zprávy o chystané výměně dvou ministrů, řešily to hlavní zpravodajské servery, rozhlas i televize. Bylo by nejen logické, ale přímo nutné, aby v takové chvíli na tiskovou konferenci dorazil premiér a řekl: Ne, není to pravda / Ano, je to pravda. Místo toho vyšle před kamery oba dotyčné chudáky, ať se v tom smaží sami.

Otázkou zůstává, zda to věděli, nebo nevěděli. Podle slov Jana Blatného mu premiér zavolal až večer, tedy po tiskové konferenci, a pozval si ho do kanceláře. Ministrovi školství Robertovi Plagovi patrně stále ještě nezavolal.

Ostatně, zajímavou hru se svými ministry (a především s veřejností) hraje premiér už od konce února. Tehdy spekulace o výměně Blatného a ministra zahraničí Petříčka rozháněl slovy, že do konce března žádné výměny ministrů nebudou. Být ministrem s jistotou práce na měsíc je docela luxus. Roman Prymula by o tom mohl vyprávět! Ke cti předsedovi vlády slouží, že dodržel slovo. Ministra vyměnil až v dubnu. A tenhle člověk někomu vyčítá špatnou komunikaci?

Letitý problém je, že Andrej Babiš zaměňuje komunikaci a marketing. Pod vlivem svého „guru sociálních sítí“ Marka Prchala je přesvědčen, že komunikuje neustále. Má přece svůj pravidelný videoblog Čau lidi!, který není ničím jiným než přehlídkou úspěchů Andreje Babiše. Bohužel, jeho komunikace je dost často jednosměrná. Na tiskovém konference vlády nechodí, do diskusních pořadů taky ne. Čelit nepříjemným otázkám se nechce nikomu, ale když jste předseda vlády...

Bez ohledu na to, jaký byl Blatný ministr, je jeho odvolání tímto stylem ostudné, hanebné a podlé. Jak vůči ministrovi, tak zejména a především vůči občanům. Na rozdíl od premiéra (o prezidentovi ani nemluvě) si aspoň Blatný uchoval ve své poslední chvíli v úřadě dekorum.

Autor je šéfeditor zpravodajství Českého rozhlasu.