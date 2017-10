Volební překvapení, které se dalo čekat

Povolební grafy nejsou nakonec tak rozdílné proti předvolebním průzkumům, přesto někteří postižení politikové na ně s hrůzou hledí. Velké překvapení se ale nekoná. Skoro třetina voličů vložila svou důvěru do rukou politika, který sliboval, že to prostě zařídí, a který měl tolik energie, pracovitosti a charismatu, že ani čtyřleté vládní angažmá jeho strany i jeho osobní, to přesvědčení nijak nezměnilo.

