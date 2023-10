Seděl v první řadě, pravou ruku u ucha a smál se, vzpomíná Svěrák na návštěvu Wericha u Cimrmana

„Mě to až udivilo, jak jsem ty formulace zachytil asi tak, jak je řekl. Ten hlas jsem měl pořád v uších,“ vzpomíná Zdeněk Svěrák, jak zaznamenával Werichovy myšlenky. „Zapsal jsem je ještě té noci. Ze strachu, že bych něco zapomněl nebo zaspal.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se Janu Werichovi líbilo představení Němý Bobeš? Poslechněte si třetí díl podcastu Nejisté sezóny

„Darovali jsme mu knížku ‚Cimrman v říši hudby‘. Vyrozuměl nás, že špatně slyší, a tak dostal místo uprostřed a s nohama u jeviště. Pozoroval jsem ho z boku ode dveří, jak se baví. Něco asi neslyšel, pravou ruku měl skoro pořád u ucha, ale smál se. Hrál se Němý Bobeš,“ stojí v deníku.

Svěrák ten večer nehrál, přestože mu to kolegové nabízeli. „Pozorovat Wericha jako divák mělo taky něco do sebe,“ vzpomíná.

Svěrák si zaznamenal Werichův názor na spojení humoru a satiry:

Jan Werich (1960) | Foto: Fotobanka Profimedia

„Satira je tím silnější, čím blíž je k tomu drátu nabitýmu elektřinou. K tomu, co se nesmí. Ve státě, kde může herec přijít na scénu v masce prezidenta toho státu a můžou ho kopat do pr**le, v takovým státě to ani nebudou dělat, poněvadž tam žádný drát není. Tam může vznikat humor čistý.“

„My s Láďou jsme se s tou jeho definicí ztotožňovali,“ připomíná Zdeněk Svěrák, „my jsme ale satiru nedělali, protože po nás chtěli konstruktivní a pozitivní satiru, což je hloupost. Něco jako satira z našeho divadla přece jen vyzařovalo, ale celkově. Třeba některým divákům bylo komické, že Cimrman rozumí všemu jako Lenin a Stalin,“ směje se principál.

Dopis o Cimrmanovi

Ani Jiřímu Voskovcovi jméno Cimrman nezůstalo utajeno. 9. ledna 1974 poslal z New Yorku dopis hudebnímu skladateli Zdeňku Petrovi, ve kterém se o Cimrmanovi zmiňuje. Pasáž týkající se Cimrmanových stop v Americe pak přepsal Zdeňku Svěrákovi.

Ředitel Reduty nám zakázal vystupovat v Praze. Váhali jsme, zda to respektovat, vzpomíná Zdeněk Svěrák Číst článek

„Čas, neúprosný to závit na kruté palečnici Moranině, jak praví kdesi ve svých nedopsaných Pamětech Luděk Cimrman, nevlastní bratr Járův. Strávil valnou část svého života ve Spojených státech, kam připlul za svým bratrem, velkým Jaroslavem, za jeho návštěvy v krajanském Chicagu, tuším v době, kdy i Antonín Dvořák pobýval v Americe,“ domníval se Svěrák a pokračoval:

„Opravte mne, prosím, jsou-li mé vědomosti o Járově cestě do USA nepřesné. Vím jen, že Luděk Cimrman v Rakousku-Uhersku při buršáckých bouřích v Praze vlastenecky zabil holí chocholatého a musel rychle z mocnářství.“

Poslechněte si celý podcast Nejisté sezóny – Soukromé zápisky Zdeňka Svěráka.