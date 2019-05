Petr Čtvrtníček: Nejsem takový komik, akorát jsem si vždycky dělal legraci ze všeho a z každého

Je znám především jako někdo, kdo spolehlivě pobaví. Petr Čtvrtníček ale minulý týden dostal docela vážně dvě ocenění jako interpret rozhlasové četby a audioknihy. A to přesto, že o sobě – s nadsázkou – tvrdí, že je rozhlasový neandrtálec. „Když jsem dělal drobné role v rozhlasových hrách, koukal jsem mistrům přes rameno. A říkal jsem si, že je to složitější než na rallye,“ prohlásil Petr Čtvrtníček v rozhovoru s Lucií Výbornou. Host Lucie Výborné Praha 16:31 1. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ocenění pro nejlepšího interpreta audioknihy získal Petr Čtvrtníček za audioknihu Citlivý člověk Jáchyma Topola. A zaslouženě. Topolův text je totiž poměrně složitý a strukturovaný.

„Kolikrát jsme se dostali do situace, kdy jsme natáčení museli zastavit a říkali jsme: A teď mluví chlap, nebo ženská? A který chlap to je? Dítě to asi nebude,“ vysvětluje s úsměvem herec a interpret.

Natáčení audioknihy označuje slovy „velká vojna“. „Všechno dělám intuitivně. Tady to samozřejmě nejde,“ svěřuje se.

„Máte brýle, papír, příběh a mikrofon. A teď si s tím poraď. Ale jak se zdá, nějakým způsobem jsem to zvládnul. Když mi dali ty medaile, tak jsem si říkal: Jednooký mezi slepými králem. Ale pak jsem si říkal: Vždyť vlastně za mnou skončil Plesl. Jarda, kterýho vzývám...“

Označení komik se brání. „Já nejsem zase takový komik, já jsem si akorát vždycky dělal legraci ze všeho a z každýho. A občas u toho byla kamera,“ říká.

Vložky za bony

Na klasické divadlo, ani po nedávném úspěchu na poli audioknih, nezanevřel. Zrovna teď se chystá třeba na premiéru hry Děvčátka, na slovíčko z pera Pavla Klusáka, která se odehraje na prknech Divadla Na zábradlí.

„Je to o sexuální výchově mladých dívek. Hraju Arnošta, hejska, který sežene každou knížku nebo třeba vložky za bony,“ popisuje herec. Hra se ale nebude držet pouze 80. let, procházet bude napříč dekádami.

Kromě divadla prý Petr Čtvrtníček v dohledné době nic většího nechystá.

„Po srandě ale rozhodně ještě není a nebude. Jen teď zrovna nemám na stole prázdný papír. Mně se teď moc nechce makat,“ vysvětluje. „Něco v hlavě mám, ale když to neudělám, nic se nestane.“

Uvažuje o vstupu do politiky? Opravdu si zahraje s vězeňskou kapelou? A proč ještě nemá vlastní pořad? Poslechněte si celý rozhovor s Petrem Čtvrtníčkem.