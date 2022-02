Nominovaní se na Oscary bez očkování nedostanou. Akademie zveřejnila covidová pravidla předávání

Povinné testy pro všechny, očkování pro většinu. Tak se dají krátce shrnout proticovidová opatření, k nimž po dlouhých interních diskusích dospěla Akademie filmového umění a věd pro účastníky 94. ročníku předávání Oscarů, které se bude konat 27. března v Los Angeles. Informoval o tom list The New York Times. New York 9:30 18. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obří sochy Oscarů nedaleko Dolby Theater, dějiště jejích předávání | Zdroj: Reuters

Publikum, které bude tvořit 2500 pozvaných hostů včetně všech nominovaných, se bude muset prokázat dokladem o očkování proti covidu-19 a nejméně dvěma negativními PCR testy.

Účinkující a moderátoři se také musí podrobit přísným testům, ovšem u nich nebude předložení dokladu o očkování povinné. Toto rozhodnutí odpovídá protokolům v některých televizích a normám pro návrat do práce stanoveným okresem Los Angeles, uvedla ve čtvrtek mluvčí akademie.

Podle loňské dohody mezi odbory zábavního průmyslu a Aliancí filmových a televizních producentů mají produkční společnosti – a v případě Oscarů akademie – možnost nařídit očkování herců a členů štábu.

Není to však povinnost a některé společnosti raději rozdělují produkce do zón s různými požadavky na testování a sociální odstup v závislosti na tom, jak úzce spolu musí herci a štáb pracovat.

Lišit se během oscarové ceremonie budou také požadavky na zakrytí obličeje. Nominovaní a jejich hosté budou sedět v orchestřišti a parteru divadla Dolby Theater a nebudou muset mít roušky, protože budou usazení ve větších rozestupech než obvykle.

Sál má kapacitu 3317 míst a pozváno bude 2500 osob, uvedla akademie. Další diváci budou usazení v mezaninu, a po těch může být nasazení roušky či respirátoru vyžadováno.

Minulý týden informoval list The Hollywood Reporter, že akademie plánuje upustit od plošné povinnosti očkování. Na sociálních sítích se poté zvedla vlna kritiky fanoušků, samotných herců, politiků a dalších za to, co vnímali jako snahu vyjít vstříc neočkovaným celebritám. Mezi těmi, kdo se přidali ke kritice, byl i Seth MacFarlane, který v roce 2013 předávání Oscarů moderoval.