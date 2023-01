Čeští kinaři si v návštěvnosti oproti pandemickým rokům polepšili. Pomohl jim Avatar, Top Gun i Žižka

Šestnáct dní, 0,75 milionů diváků. Takový je výsledek návštěvnosti krátce po uvedení pokračování sci-fi Avatar do českých kin. Rekordní čísla nasbíral snímek Jamese Camerona už na konci prosince. Kinaři se tak i díky tomuto filmovému hitu zase o kousek přiblížili návštěvnosti před pandemií. Praha 11:25 4. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Druhý Avatar za 16 dní od uvedení přilákal do kin 770 tisíc diváků | Zdroj: Falcon

Jsou vysocí, okatí a mají světle modrou kůži. Obyvatelé planety Pandora přilákali do českých kin přes 770 tisíc diváků. Úspěch pokračování filmu Avatar očekávali i kinaři včetně ředitele sítě multikin CineStar Jana Bradáče.

„Náš práh spokojenosti u Avatara začínal u 0,5 milionu diváků do konce roku. A my jsme jich udělali ještě o 0,25 milionu víc. To je číslo, které zvládl vygenerovat za 16 dní svého distribučního života. Takovou rychlost jsem v takové akceleraci za téměř tři dekády profese, co tohle dělám, nezažil,“ říká Bradáč.

Celková návštěvnost v minulém roce ale už tak vysoká nebyla. Cestu do kina si našly po pandemii hlavně rodiny s dětmi.

„Druhou skupinou jsou diváci eventových, velkých spektáklů u filmových události. Vyzdvihl bych tři nejzásadnější: Avatar, pak i Top Gun: Maverick, který loni úžasně kraloval českými kiny po celé léto až do podzimu, a třeba taky i Jan Žižka. Potom jsou tam třetí skupinou diváci, kteří vyhledávají české komedie všemožného druhu, ať už je to Vyšehrad, nebo další internetové fenomény, které se povedlo nějak konvertovat do kina, nebo české romantické filmy a komedie. Žádné jiné skupiny diváků se ve větším počtu v kinech v podstatě nevyskytují,“ upřesňuje Bradáč.

Uspěl Top Gun i Žižka

Nejoblíbenějším filmem minulého roku je Top Gun: Maverick (recenzi si můžete přečíst zde). Pokračování akční klasiky z 80. let vidělo podle dat Unie filmových distributorů přes 800 tisíc lidí.

Do desítky nejsledovanějších snímků se podle Jana Bradáče dostaly jen tři české tituly – komedie Vyšehrad: Fylm, drama Jan Žižka a pohádka Tajemství staré bambitky 2.

„Je to určitě málo, protože si myslím, že český film si dlouhodobě držel vyšší počet zástupců v první desítce nejnavštěvovanějších filmů min. za posledních tři až pět let. I ten podíl českých filmů si myslím, že v letošním roce o trochu poklesne oproti minulý rokům, i když je pravda, že v těch covidových letech byl jeho vyšší podíl dán tím, že americká nabídka byla zastavena nebo značně omezena,“ myslí si Bradáč.

Chce to hity

Diváky lákají hlavně velké tituly, na které přišli třeba i opakovaně.

„V těch rekordních letech tam byl vždycky nějaký velký kasovní tahák, který vyburcoval lidi, kteří do kin chodí jednou dvakrát do roka a třeba i aby chodili opakovaně. Za poslední roky byl takovým největším příkladem Bohemian Rhapsody. To je něco, co zmiňují kinaři na celém světě, že by potřebovali více velkých, lákavých titulů,“ říká ředitel pražského kina Aero Jiří Flígl.

Podobně jsou na tom také ve spřátelených sálech, jako je například Světozor, brněnské kino Scala nebo hradecké Bio Central.

V letošním filmovém výhledu je pár silných titulů. Na produkčních plánech se ale podepsala covidová pandemie, kvůli které filmaři méně cestovali a natáčeli.

„Ono je to vlastně trochu paradoxní v tom, že kinaři by byli nejradši, aby každý titul, co přijde do kin, byl hit. Ale ono to i souvisí s tím, do jaké míry se tvůrcům a studiu podaří vyvolat poptávku, trefit do toho, co chtějí diváci vidět,“ dodává Flígl.

Podle statistik Unie filmových distributorů přišlo v minulém roce do kin zhruba 13 milionů diváků. Za vstupné dohromady utratili okolo 2 miliard korun.