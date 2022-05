Star Wars: Mandalorian, Obi-Wan Kenobi nebo Marvel tituly. Disney+ láká TV spotem na start v Česku

Na obrazovkách českých televizí se objevil půlminutový spot, který láká na očekávaný start streamingové služby Disney+ na našem trhu. Společnost Disney do tohoto proma umístila všechny klíčové tituly, které by mohly potencionální předplatitele oslovit, a to napříč svými značkami, jako jsou Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic i Star.

Praha 0:20 10. května 2022