Milionovou prémii za Avengers dostal místo Toma Hollanda jiný herec. Účetní se spletli

Britský herec Tom Hollander, známý ze seriálu Bílý lotos, tvrdí, že mu jeho agentura kdysi omylem poslala kasovní bonus pro hvězdu filmů studií Marvel. Sedmimístnou cifru měl místo něj obdržet jeho kolega Tom Holland, který se proslavil jako Spider-Man v řadě komiksových adaptací. Informoval o tom server BBC News. Londýn 7:49 26. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tom Hollander a Tom Holland | Foto: Peter Nicholls/Aude Guerrucci | Zdroj: Reuters

„Krátce jsme měli stejné agenty a lidé v účetním oddělení si to spletli,“ řekl Hollander moderátorovi Sethovi Meyersovi v jeho talkshow Late Night, kterou vysílá kanál NBC. „Bylo to velmi těžké, protože víte, já jsem tu byl první, ale on je nesmírně slavný,“ dodal žertem.

Při vysvětlování, jak na platbu náhodně přišel, Hollander uvedl, že v divadle sledoval svého přítele, který tam vystupoval za 300 liber (8700 korun). „Seděl jsem samolibě v hledišti, protože jsem právě natočil pořad pro BBC za 30 tisíc liber (870 tisíc korun) nebo tak nějak, což mi mělo vystačit na další rok nebo tak nějak, a říkal jsem si: ‚No, to je úžasné, já jsem velmi úspěšný‘,“ uvedl herec.

Nejvíc nominací na Oscara posbírali Oppenheimer a Chudáčci. Český zástupce v soutěži chybí Číst článek

O přestávce si zkontroloval e-maily a uviděl jeden, na kterém byla výplatní páska označená jako „Kasovní prémie za Avengers“. „Byla to ohromující částka,“ řekl 56letý herec, který si zahrál také ve filmech Piráti z Karibiku či Pýcha a předsudek. „Nebyl to jeho plat. Byl to jeho první kasovní bonus, ne celý kasovní bonus, ale jen první. A bylo to více peněz, než jsem kdy viděl. Byla to sedmimístná částka. Můj pocit samolibosti zmizel,“ dodal.

Holland, který chodí s hvězdou seriálu Euforie a filmů Spider-Man a Duna, zpěvačkou Zendayou, hrál Spider-Mana v šesti filmech od Marvelu.

„Ve skutečnosti si mě s ním samozřejmě nepletou, ale v jiných než vizuálních souvislostech si mě s ním pletou pořád,“ řekl Hollander. Dodal, že byl občas představen „nadšeným, pak zmateným a zklamaným dětem“, které si pravděpodobně myslely, že se setkávají se Spider-Manem.