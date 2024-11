Natočil slavná Babišova slova o Čapím hnízdě. ‚Nedošlo mu to, nechtěl to vystřihnout,‘ říká Klusák

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava představil velkou retrospektivu dokumentů Víta Klusáka. Za 20 let působení na filmařské scéně vydal snímky jako Český sen, V síti či Matrix AB. „Od té doby se stala řada událostí, které společnost silně rozdělily. Zesílil vliv populismu, někteří politici na rozpolcování staví,“ hodnotí režisér, dokumentarista a pedagog Klusák v pořadu Osobnost Plus, který se natáčel právě na jihlavské přehlídce. Osobnost Plus Praha 14:47 9. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Klusák | Foto: Elena Horálková

Dokument Český sen o kampani na nový obchodní dům, který ve skutečnosti neexistuje, měl premiéru před dvaceti lety. Podle Klusáka se od té doby svět marketingu změnil.

„Reklamní agenti, kteří nám pomáhali vytvořit kampaň na falešný hypermarket, tehdy dělali kampaně na jogurty a pojišťovny. Dnes takřka všichni z nich dělají politickou reklamu,“ popisuje.

Změna se podle dokumentaristy odehrála v celé zemi. „Myslím si, že Česko tehdy nebylo tak rozpolcené. Stala se řada událostí, které společnost silně rozdělily. Zesílil vliv populismu. Andrej Babiš (ANO), Tomio Okamura (SPD), tihle ti lidé staví na rozpolcování společnosti. To se v té době tolik nedělo,“ míní.

„Polarizace je konturovaná především sociálními sítěmi. Algoritmy jsou nastavené tak, aby se příspěvky víc ukazovaly ve chvíli, kdy se tam lidé hádají a jdou proti sobě. Stejně tak se dělají titulky článků na internetu,“ doplňuje.

30 procent voličů

Zatímco vůči marketingu už jsou lidé kritičtí nebo obezřetnější, v politickém světě se to zatím nedaří a politický marketing hraje stále větší roli, soudí Klusák: „Nedávno jsem se dozvěděl dost neuvěřitelné číslo, že 30 procent voličů se rozhoduje v den voleb. To je naprosto fascinující. V tu chvíli chápete, proč do toho politici a političky tlačí tolik energie a proč se v politickém marketingu utápí tolik prostředků.“

„Myslím, že je to dáno i tím, že do strategií jsou přizvání psychologové. Strategie jsou nesmírně promyšlené. Kohokoliv se zeptáte, zda ho ovlivňuje reklama, tak vám řekne, že ne,“ tvrdí režisér.

„Každý řekne, že reklamy nevnímá, že ho otravují, že v televizi je přepíná, nebo aspoň ztišuje zvuk. Že na něj nemají žádný vliv. Jenomže to je úplně absurdní sebeanalýza, protože všichni jsme reklamou ovlivněni,“ podotýká.

Portrét Andreje Babiše

Dokumentarista a režisér Klusák na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě představil svou retrospektivu uplynulých dvaceti let. Natočil například snímky Český žurnál, V síti nebo Velké nic. Pro Českou televizi také zpracoval dokument Matrix AB o bývalém premiérovi Babišovi, který ho následně označil za aktivistu.

„Andrej Babiš chtěl použít nás. Když jsme točili jeho portrét Matrix AB, tak neustále dával najevo, že chce zasahovat do toho, co bude natáčeno, jak to bude vypadat, že to chce cenzurovat. Chtěl nás použít a já jsem mu to nedovolil. Chápu, že se cítil použit, protože mu nevyšly jeho úskoky,“ přibližuje.

Klusák si stojí za tím, že to nebyl on, kdo způsobil Babišovi problémy. Kamera totiž politika zachytila ve chvíli, kdy se prořekl, že Čapí hnízdo je nejlepší projekt, který kdy vymyslel.

„My jsme tam byli jediná kamera. Žádní novináři při té příležitosti nebyli. Jemu pravděpodobně nedošlo, že tam vzniká záznam,“ připouští dokumentarista.

„A protože jsme měli dohodu, že mu film před veřejným uvedením pustím, tak měl asi dojem, že to případně odchytne. Ale já jsem mu neumožnil tuhle věc vystřihnout. Vtipné je, že on ji ani vystřihnout nechtěl. Jemu pravděpodobně nedocházelo, že zrovna z této scény se stane jeho největší problém,“ dodává.

Myslí si o sobě Vít Klusák, že je aktivistou? Proč chce znovu do kin vrátit remasterovaný snímek Český sen? A co plánuje v rámci další dokumentární tvorby?