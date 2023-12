Čeští muzikanti z orchestru Collegium 1704 zazářili v Paříži. Aplaus sklidili v koncertním sále Seine-Musica

„Ona je to vždy radost hrát pro nadšené publikum. Když je to první příležitost se představit v novém sále, tak o to je samozřejmě taková reakce publika cennější.“, popisuje dirigent a zakladatel barokního orchestru Collegium 1704 Václav Luks.

„Pro Francouze, kteří mají rádi barokní hudbu, a těch je hodně, Jan Dismas Zelenka již není neznámým jménem. Na besedě před koncertem na něj reagovali jako na starého známého. Mě těší, že máme Francii velice těsně spojenou s objevováním Zelenky,“ říká Luks.

Český barokní orchestr pravidelně koncertuje v Německu i v Rakousku. Ve Francii byl na prvním turné v rocre 2007. Tehdy se představil na několika koncertech a nahrál největší Zelenkovu mši „Missa Votiva“, která sklidila velký ohlas.

„Od úspěchu provedení tohoto Zelenkova díla se pak odvíjela další pozvání a další provedení řady Zelenkových děl. Takže se Zelenkou jsme ve Francii na koncertech obšťastnili tisíce lidí,“ vypráví Luks.

Collegium 1704 hrálo i ve versaillské královské opeře. Loni se muzikanti do Versailles vrátili a zahráli na unijním summitu lídrů. Francouzi potom dirigentovi Václavu Luksovi udělili Řád umění a literatury.

„Posledních skoro dvacet let Collegium 1704 a Václav Luks potvrzují, že jsou klíčovými hráči v propagaci historické hudby. Už dlouho jsem je u nás chtěla přivítat. Dlouho se to ale nedařilo, protože Collegium patří mezi nejznámější orchestry ve Francii a tím pádem mají pozvánky i do dalších koncertních sálů,“ opisuje Aude Tortuyaux, která má na starosti program koncertního sálu Seine Musicale na okraji Paříže.

Collegium 1704 se tam možná vrátí už příští rok a nejspíš znovu s Janem Dismasem Zelenkou. „Vypadá to, že sem přijedeme s Mozartovým requiem a jednáme o tom, že by to bylo opět v netradiční kombinaci se Zelenkou, protože tady, zdá se, zapustil silný kořen. A vypadá to, že si ho tady budou přát i příště,“ potvrzuje dirigent Václav Luks.

Český sbor si doma jen přebalí noty. Do Francie se totiž znovu vrátí už v lednu. V divadle v normanském městě Caen odehraje operu Orfeus a Euridika.