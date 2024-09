SOUTĚŽ: Žít hořkosladce jako v blues. Vyhrajte audioknižní verzi Škvoreckého Prima sezóny

„Vzpomínky na domov, jež Škvoreckému pomáhaly vyrovnat se s nastávajícím životem v exilu, našly v tomto povídkovém pásmu vhodnou metodu. Přestože téma téměř výhradně utváří Dannyho milostné prožitky, zachovává (autor) velmi ‚staromódní‘ postoj, jelikož všechny potenciálně milostné scény zůstanou v cudné poloze,“ napsaly o Prima sezóně Literární noviny v roce 1991.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ukázka z audioknihy Prima sezóna od Josefa Škvoreckého v režii Markéty Jahodové

Šestice milostných trampot sympaťáka s pověstí proutníka, kterou si nezaslouženě vydobyl zájmem o 23 kosteleckých krásek, vytváří smolnou knihu jeho sexuálního loudění.

Pravda, v citech je septimán Danny Smiřický spíš přelétavý čmelák, jenže vedle panických starostí má i dar improvizace. A pech. Osud ho pokaždé oblafne, případně mu rande škodolibě zhatí naléhavě protistátním úkolem.

Jan Meduna ve své interpretaci Prima sezóny zachycuje Dannyho krasosmutnění i Škvoreckého nostalgii a stesk po rodném Náchodě v době, kdy už spisovatel žil v Kanadě. Meduna se přitom soustředil na pocity, kdy Škvorecký hledí do minulosti, v níž by zas rád viděl známé slečny i své město, ale přes oceán a propast času mu to není dopřáno.

„Dívčí zdráhání a ponoukání čtete lehkým, trochu výš posazeným hlasem, a jakmile takhle střídáte řádek co řádek, rozbolí vás z toho v krku,“ prozrazuje Meduna, jak odlišuje klukovské a dívčí role.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Ke kvalitnímu podání Prima sezóny přispěl také Medunův profesionální zájem o hudbu. Kromě herectví se totiž věnuje i hře na trubku. „Škvorecký často popisuje skladby velmi detailně, jako by se ve vzpomínkách dostal do jazzového rauše, a na takových místech se mi muzikantská praxe hodila,“ říká Meduna.

„Když píše, že Danny zmáčknul tu a tu klapku na saxofonu, že hraje sordinovaně nebo že nasadil vava (což je dusítko), může laik tápat. Dobrý interpret by měl posluchače přesvědčit, že ví, o čem je řeč. A to co možná nejpřirozeněji.“

Audioknihu Prima sezóna v režii Markéty Jahodové vydalo vydavatelství OneHotBook. Doprovází ji původní hudba saxofonisty a zpěváka Petra Kroutila, který je mimo jiné známý jako představitel Dannyho Smiřického z televizního seriálu Prima sezóna.

Poslechněte si také pořad Akcent věnovaný výročí spisovatele Josefa Škvoreckého: