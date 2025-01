SOUTĚŽ: Dezerty od vítěze populární pekařské soutěže. Vyhrajte kuchařku Vojtěcha Vrtišky

„Kniha by měla být pro čtenáře především inspirací a ukázkou mého pohledu na cukrařinu a vnímání chuťových kombinací. Veškeré recepty fungují jako dílky do stavebnice, které lze rozebrat a složit podle vlastních představ,“ říká Vojtěch Vrtiška.

K napsání kuchařky ho inspiroval především zájem fanoušků, kteří chtěli ochutnat jeho dezerty, ale jejich recepty byly na domácí výrobu moc složité. Proto Vrtiška ke každému z 30 pokrmů sepsal dvě verze přípravy – jednoduchou a složitou.

Kuchařka je propracovaná jak po obsahové, tak vizuální stránce. Dezerty se v ní stávají jedlými uměleckými díly. „Moc bych si přál, aby (čtenářům) ukázala jiný pohled na cukrařinu. Tak, jak ji vnímám já,“ doufá Vrtiška.

„Přál bych si, aby ji znovu a znovu brali do rukou, aby je inspirovala a motivovala jít po cestě, která nemusí být vždy správná, ale bude jejich. A aby jim přinesla radost z každého upečeného dezertu, z každé nové chuti, textury i techniky, kterou díky ní poznají.“

Vojtěch Vrtiška zvítězil jako amatérský cukrář ve třetí řadě populární televizní soutěže. Posouval se sám, bez kurzů a učitelů, zkrátka metodou pokus – omyl. A brzy našel svůj originální pekařský rukopis, který nejen na Instagramu obdivuje spousta lidí.

Své zkušenosti Vrtiška předává dál nejen v rámci kurzů pro veřejnost. Zároveň studuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a rád by se specializoval na urgentní medicínu. Jeho Kuchařku vydalo nakladatelství CPRESS.

