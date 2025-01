SOUTĚŽ: Řemeslo má zlaté DNA. Vyhrajte ilustrovaný sborník lidových písní o práci a povoláních

„To téma je obrovské a přišlo samo. Zdálo se mi totiž zvláštní, že se o práci málo zpívá a o písních o práci málo mluví,“ popsal Kouba ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.

Obálka knihy Řemeslo má zlaté DNA | Zdroj: Galén

Rozhodně to ale není tak, že by nebylo z čeho vybírat. „Písniček je hodně. V Etnologickém ústavu AV ČR v Praze je snad 30 tisíc záznamů a postupně se digitalizují, což je skvělé. V Národopisném muzeu Plzeňska jsou jich stovky, ale samozřejmě to znamená si to projít, přezpívat, zamyslet se nad tím,“ říká badatel.

Snažil se prý najít takové písničky, které potřebují nějaké vysvětlivky. Občas je to podle něj totiž „trošku muzeum“. Jako třeba když se zpívá o ptáčnících.

Písně o povoláních už přitom do rejstříku současných skladatelů a textařů spíše nepatří. „O práci nezpívají jazzmani, rockeři ani rapeři. Písně o práci téměř vymizely dokonce i z repertoáru Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře,“ podotýká Kouba.

„Zatímco na prvních dvou společných albech nabídla oblíbená autorská dvojice dětem třeba epickou moralitku Panský kočí nebo kramářskou baladu Zlatnická, od poloviny 90. let nepíše texty o práci už ani autor písně o dělání, které všechny smutky zahání.“

Publikaci Řemeslo má zlaté DNA vydalo nakladatelství Galén. Její součástí je CD s nahrávkami neznámých písní o práci v podání Lidové muziky z Chrástu a notové záznamy.

