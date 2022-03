SOUTĚŽ: TMBOOK. Vyhrajte první samostatný knižní výbor z díla známého českého satirika

„Humor je jako Sovětský svaz, nemá hranice,“ píše se na obálce nové knihy populárního grafika a autora koláží, která se během několika málo měsíců od svého vydání dočkala už třetího dotisku. O výbor z díla TMBK, který komentuje současné dění nejen na tuzemské politické a kulturní scéně, v příznačně nazvané publikaci TMBOOK, si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Praha 12:34 14. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Hněv, lstivost, zoufalství, lakomství, lenost, závist, lehkomyslnost, smilstvo, pýcha, obžerství, pomluva, podvod – podobně jako soubor Braunových soch v Kuksu, i galerie obrázků TMBK nás provází pokřiveným světem politiky a showbyznysu,“ píše v úvodu knihy politický marketér a spisovatel Jakub Horák.

„Při jejich prohlížení vás začne prostupovat hrůza a budete se ptát: Kde se tu všichni ti neskuteční modelové berou?“

Výbor z díla pokrývá roky 2010 až 2021. Nechybí tak ukázky vůbec prvních koláží z dílny TMBK sdílených na sociálních sítích nebo i novější kousky věnující se tématům, jako je koronavirová pandemie, tornádo na Moravě nebo vláda expremiéra Andreje Babiše (ANO).

Tomáš Břínek alias TMBK je český grafik, fotograf a hudebník. Proslavil se satirickými kolážemi, které publikuje na facebooku a instagramu. Spolupracuje s časopisem Reflex, ilustroval knihy Továrna na debilno a její pokračování a také satirický životopis hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka s názvem Někdo mě má rád.

V roce 2019 získal Křišťálovou lupu v kategorii One Wo(Man) Show. Jeho výbor z díla vydalo nakladatelství Listen.

